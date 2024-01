Traktoren, Blockaden und Demonstranten: Was haben die Bauernproteste gebracht?

In ganz Deutschland haben Landwirte ihrem Ärger tagelang Luft gemacht und Innenstädte lahmgelegt. Können Sie den Frust verstehen oder sind Sie mit der Geduld am Ende? Unser Thema in der Redezeit.

Schleichfahrten und lautes Hupen, Misthaufen und Blockaden mit Heuballen - vor allem für Städter war das in den vergangenen Tagen ein ungewohntes Bild. Überall im Land blockierten Landwirte Autobahnauffahrten und hielten ihre Plakate hoch. Aus der ganzen Republik rollten am Montag noch einmal Traktoren zum Brandenburger Tor, um zu zeigen: Wir sind viele und wir sind stark, unser Anliegen ist wichtig.

Landwirte fühlen sich nicht wertgeschätzt

Bei der Großkundgebung in Berlin konnte dann Bundesfinanzminister Christian Lindner mit seinen Angeboten kein Gehör finden. "Hau ab!" und "Lügner!", skandierten die Landwirte im Chor. Vor allem gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung richtete sich der Ärger, aber die Proteste zeigen auch: Viele Bauern fühlen sich mit ihrer Arbeit nicht wertgeschätzt von der Gesellschaft, nicht ausreichend gehört und verstanden.

Forderungen nach besserer Existenzgrundlage und anderer Politik

Dass die Bundesregierung im Vorfeld einen Teil der geplanten Subventionskürzungen wieder zurückgenommen hatte, konnte die Protestwoche nicht mehr abwenden. Ob angekündigte neue Kompromissvorschläge die Wende bringen, muss sich zeigen. Und: In die Forderung nach einer besseren Existenzgrundlage mischten sich auch politische Forderungen wie "Die Ampel muss weg".

Tagelange Blockaden - berechtigter Protest oder war es zuviel?

Vom kleinen Fähranleger Schlüttsiel in Schleswig-Holstein ausgehend beunruhigten Bilder und Berichte über eine, in Teilen, wütende Menge, die den urlaubenden Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bedrängte - so dass er nicht von der Fähre steigen konnte. Gesichtet wurden gelegentlich auch "Ampeln am Galgen" und rechtsextreme Symbole. Gegen diesen Versuch einer Vereinnahmung wehrten sich viele Landwirte, andere empörten sich über die Berichterstattung. Klar ist: Diese Dimension der Konfrontation zwischen Landwirten und Regierenden ist ungewohnt. Wie haben Sie diese Proteste wahrgenommen? Waren sie gerechtfertigt oder haben die Blockaden Sie eher genervt? Wie bewerten Sie die Forderungen der Landwirte - sind sie berechtigt? Haben Sie den Eindruck, dass die Protestbereitschaft im Land zunimmt? Und nicht zuletzt: Wie kommen wir zurück zu einem vielleicht noch konstruktiveren Miteinander?

NDR Info Moderatorin Susanne Stichler begrüßt als Gäste:

Carina Konrad

Agrarpolitikerin der FDP-Bundestagsfraktion

Helmut Lange

Landwirt mit Hof in Hemme, Kreis Dithmarschen

Janna Luisa Pieper

Agrarsoziologin, Universität Göttingen