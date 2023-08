Handyverbot an Grundschulen - Brauchen Kinder digitale Schutzzonen?

In vielen Schulranzen von Erstklässlern ist das Handy bereits dabei. Doch ist das eigentlich sinnvoll? Nein, sagt Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Andere sagen: Kinder müssen den Umgang mit dem Smartphone lernen - auch und gerade in der Grundschule. Was meinen Sie? Sollten Grundschulkinder ein Handy in der Schule nutzen dürfen? Ober braucht es gar ein Verbot?

Prien: Bildschirmzeit nicht mit Zugang zu Digitalisierung verwechseln

"Für die Grundschule denke ich, dass wir ein generelles Handynutzungsverbot ins Auge fassen sollten", sagte Prien vergangene Woche der Zeitung "Bild". Man dürfe die Bildschirmzeit am Handy nicht mit einem gelingenden Zugang zu Digitalisierung verwechseln. Es gehe ihr darum die private Nutzung während der Unterrichtszeiten zu unterbinden. Das Spielen mit Smartphones führe überdies dazu, dass Kinder zu wenig draußen seien, sagte die Ministerin.

Weitere Informationen KI im Klassenzimmer - müssen wir ChatGPT kontrollieren? Immer öfter schreiben Schülerinnen und Schüler ihre Hausaufgaben mithilfe von ChatGPT. Wie sinnvoll ist Künstliche Intelligenz im Klassenzimmer? mehr

Kinder- und Jugendärzte besorgt wegen Internetkonsum und Handynutzung

Auch der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte sich kürzlich besorgt über den Internetkonsum von Kindern geäußert. Ein Smartphone schon für Neunjährige sei zu früh. Auf Social-Media-Kanälen tummelten sich sogenannte Influencer, die ungefestigte junge Menschen negativ beeinflussten. Eine Folge seien psychische Erkrankungen. Das sei in den Arztpraxen deutlich zu spüren, so der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach.

Hamburger Schulbehörde: "Generelles Verbot ist hinderlich"

Doch nicht alle sehen die Handynutzung an Schulen kritisch. So plant die Hamburger Schulbehörde zum Beispiel keine schärferen Handyregeln an Grundschulen. "Wir sehen aktuell keinen Anlass, die seit vielen Jahren etablierten und gut funktionierenden Regelungen zu ändern", sagte ein Behördensprecher. Grundsätzlich entscheiden nach Angaben des Sprechers die Schulen in Hamburg selbst, wie sie mit dem Thema umgehen. Erfahrungswerte aus Hamburg zeigten, dass ab Klasse 3 viele Kinder Handys oder sogar Smartphones haben, insbesondere dann, wenn sie selbstständig den Schulweg gehen, weitere Wege zurücklegen oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Der Sprecher wies darauf hin, dass mobile Endgeräte auch an Grundschulen im Unterricht zum Einsatz kommen, wenn sich dies als pädagogisch zweckmäßig erweise. "Ein generelles Verbot wäre da sicher hinderlich."

Was meinen Sie? Brauchen Grundschüler ein Smartphone? Kann ein Handy im Schulalltag helfen? Oder gehört das Gerät nicht in den Schulranzen?

NDR Info Moderatorin Janine Albrecht begrüßt als Gäste:

Karin Prien (CDU)

Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schleswig-Holstein

Maik Becker-Pöge

im Vorstand des Grundschulverbandes, Landesgruppe Hamburg

Tobias Milde

Medienpädagoge bei Blickwechsel, Verein für frühkindliche Medienbildung, Göttingen