Hohe Fehlzeiten - Melden wir uns zu oft krank?

Vier (Arbeits-) Wochen lang hat sich jeder Arbeitnehmer in Deutschland im Schnitt im vergangenen Jahr krank gemeldet. So lange wie nie zuvor. Mittlerweile schlägt sich das auch in der Wirtschaftsleistung nieder. Was sind die Ursachen? Melden wir uns zu schnell krank?

Wirtschaftsverbände schlagen Alarm: 20 Tage haben sich Beschäftigte 2023 im Durchschnitt krank gemeldet. Mehr als jemals zuvor. Und auch die Krankenkassen bestätigen, dass sich die Arbeitnehmer häufiger krank melden. Dabei sei auffällig, dass jüngere Menschen zwar insgesamt immer noch weniger Tage im Jahr krankgeschrieben seien als über 50-Jährige, aber es gebe bei ihnen offenbar den Trend, mehr auf die Gesundheit zu achten und auch Erkältungskrankheiten in Ruhe auszukurieren.

Krankenkassen melden weiter Rekordwerte

Laut Daten der Krankenkasse DAK-Gesundheit erreichte der Krankenstand der berufstätigen DAK-Versicherten in Deutschland 2023 einen Wert von 5,5 Prozent. Oder anders: An jedem Tag des Jahres waren 55 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben. Das entspricht laut Krankenkasse dem Vorjahresniveau und damit nach wie vor einem Rekordwert.

Auch die Techniker Krankenkasse, die mit mehr als elf Millionen Versicherten die größte Krankenkasse hierzulande ist, meldete mit Blick auf den Krankenstand bereits im vergangenen Sommer ein Rekordhoch für das erste Halbjahr 2023. Demnach war jede bei der TK versicherte Erwerbsperson in diesem Zeitraum im Schnitt 9,5 Tage krankgeschrieben - minimal mehr als im ersten Halbjahr 2022. TK-Chef Jens Baas vermutet bei den Infektionskrankheiten "Pandemie-Nachholeffekte".

Erkältungen und psychische Erkrankungen häufigste Gründe

Am häufigsten melden sich Beschäftigte derzeit wegen Erkältungskrankheiten und psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Burnout krank.

Die höchsten Krankenstände verzeichnen Mitarbeitende in der Altenpflege und Kita-Erzieherinnen und Erzieher. Am wenigsten krank sind IT-Beschäftigte, die stärker als andere im Homeoffice tätig sind. Insgesamt tendierten Menschen im Homeoffice weniger als andere dazu, sich krank zu melden.

Depressionen sind kein Tabuthema mehr

Arbeitsmarktforscher stellen überdies schon länger fest, dass die junge Generation sich stärker um die Gesundheit bemüht. Sie verlangt Arbeitsmodelle wie die Vier-Tage-Woche und flexiblere Arbeitszeiten und will eine bessere Balance zwischen Arbeit und Freizeit. Dazu gehört auch eine stärkere Sensibilität gegenüber der psychischen Gesundheit. Depressionen sind längst kein Tabuthema mehr für diese Generation.

Im internationalen Vergleich ist Deutschland für sein gut ausgestattetes Gesundheitssystem bekannt. Der schnelle Zugang zu Ärzten und die neu eingerichtete telefonische Krankschreibung sind offenbar weitere Gründe, warum Menschen sich hierzulande schneller krankmelden als in einigen anderen Ländern.

