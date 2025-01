Wetter: Stürmischer Start ins neue Jahr - Probleme im Fährverkehr Stand: 01.01.2025 07:33 Uhr Zu Neujahr wird es in Norddeutschland regnerisch und sehr stürmisch. Im Fährverkehr zu den Inseln gibt es Behinderungen. Das Neujahrsbaden wurde vielerorts abgesagt.

Vor allem für die Ostsee und das nördliche Schleswig-Holstein hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) schwere Sturmböen vorausgesagt. An der Nordsee und auf dem Brocken im Harz sind sogar orkanartige Böen möglich. Ein Tief, das von Irland zur Nordsee ziehe, sorge für das stürmische Wetter.

Fährverbindungen eingeschränkt

Im Schiffsreiseverkehr kommt es zu Behinderungen. Die Verbindungen der Reederei Cassen Eils von Cuxhaven nach Helgoland und in die Gegenrichtung fallen am Neujahrstag wetterbedingt aus, wie die Reederei mitteilte. Auf der Föhr-Amrum-Linie wird der Fährverkehr bis zum Nachmittag eingestellt. Auch zwischen Pellworm und Nordstrand kommt es zu Ausfällen im Fährverkehr.

Zwischen Sylt und dem Festland pendelt nach Angaben der FRS Syltfähre heute nur eines der beiden Schiffe. Fahrgäste sollen sich vorab auf der Internetseite der Reederei über mögliche Änderungen informieren.

Auch von und zu den ostfriesischen Inseln läuft der Verkehr nicht reibungslos. Spiekeroog stellt den Fährverkehr am Neujahrstag komplett ein. Von und in Richtung Borkum fallen nach Angaben der AG "EMS" vier Verbindungen mit dem Katamaran aus. Zudem wurden Fährverbindungen von und nach Borkum um jeweils eine Stunde nach hinten verschoben.

Ausfälle auf Ostsee-Linie Rostock - Gedser

Die Fährreederei Scandlines hat wetterbedingt am 1. Januar mehrere Abfahrten auf der Verbindung zwischen Rostock und dem dänischen Gedser abgesagt. Betroffen sind insgesamt acht Abfahrten: Ab Rostock um 11.15, 13.30, 15.45 und 18.00 Uhr. Ab Gedser fallen am 1. Januar die Abfahrten um 11.15, 13.30, 15.45 und 18.00 Uhr aus. Grund seien stürmische Winde und der niedrige Wasserstand, teilte Scandlines mit. Die Reederei empfahl, auf die Linie zwischen Puttgarden und Rødby auszuweichen. Dort verkehrten die Fähren planmäßig. Auf der Linie Rostock - Gedser werde der Betrieb voraussichtlich ab Rostock um 20.15 Uhr und ab Gedser um 20.15 Uhr wieder aufgenommen.

Brände in Silvesternacht - tödlicher Böller-Unfall in Hamburg

Für die vergangene Nacht hatte der DWD zur Vorsicht beim Abfeuern von Silvesterraketen aufgerufen, der starke Wind könne das Feuerwerk ablenken und Brände oder Verletzungen verursachen, hieß es. In Norddeutschland mussten die Feuerwehren wie in jeder Silvesternacht zu mehreren Bränden ausrücken. In Hamburg-Ochsenwerder starb ein 20-Jähriger bei einem Unfall mit einem Böller.

In Rostock wurde ein zehnjähriger Junge schwer verletzt, als ein Böller unmittelbar vor seinem Gesicht explodierte. In Güstrow im Landkreis Rostock musste ein 50 Jahre alter Mann wiederbelebt werden. Er erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Gesichtsverletzungen, nachdem er einen Böller in ein Rohr geworfen hatte, der darin explodierte.

Feuerwerke und Partys abgesagt

Einige öffentliche Silvester-Events in Schleswig-Holstein waren wegen der schlechten Wetteraussichten abgesagt worden. Dazu zählten nach Angaben der jeweiligen Tourismus-Zentralen die Feuerwerke auf Helgoland und in St. Peter-Ording sowie die Open-Air-Party an der Promenade in Westerland auf Sylt. Auch der Silvesterlauf in Westerland wurde gecancelt. Die NDR 1 Silvesterparty in Büsum wurde abgesagt - ebenso wie die Open Air Silvesterparty am Meer in Norden.

Auf Wangerooge hatte die Gemeindeverwaltung angesichts der erwarteten Windstärken dazu aufgerufen, auf das Abfeuern von Silvesterfeuerwerk zu verzichten.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen gab am Dienstagnachmittag eine amtliche Gefahrenmeldung heraus. Die Behörde warnte davor, bei starkem Wind Feuerwerkskörper zu zünden. Untersagt wurde das Böllern aber nicht.

Neujahrsschwimmen abgesagt oder verschoben

Die Neujahrsschwimmen in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch), in Büsum und Wenningstedt-Braderup wurden wetterbedingt gecancelt. In Heiligenhafen wurde das traditionelle Neujahrsbaden auf den 4. Januar verschoben. In Norddeich und auf Juist soll nun am 2. Januar angebadet werden.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich Eisbader etwas gedulden. Das traditionelle Neujahrsbaden wurde aufgrund der Wind- und Wetterlage und der Hochwassergefahr verschoben, wie die Kurverwaltung auf der Webseite des Ostseebades Boltenhagen mitteilte. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben. Auch im Ostseebad Kühlungsborn wurde das Neujahrsbaden an der Seebrücke wetterbedingt abgesagt.

Meteorologe Schrader: Ab Donnerstag besseres Wetter

Meteorologe Meeno Schrader kündigte auf NDR Info neben dem Sturm auch einen sehr nassen Jahresstart für den Norden an. Neujahr regne es "den ganzen Tag hindurch." Es sei teilweise mit 20 bis 30 Litern Niederschlag pro Quadratmeter zu rechnen.

Schrader geht davon aus, dass sich am 2. Januar das Wetter bessert. "Am Donnerstag macht endlich der Himmel mal auf. Und dann kommen wir auf zwei, drei, vier Stunden Sonnenschein. Auch am Freitag und am Sonnabend sei mit etwas Sonne zu rechnen. "Da gibt es einen kleinen Ausgleich für die seit über zehn Tagen andauernde Sonnenschwäche."

