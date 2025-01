Nach Sturm an Neujahr: Brockenbahn und Fähren fahren wieder Stand: 02.01.2025 06:32 Uhr Das stürmische Wetter hat an Neujahr in Niedersachsen für Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Mittlerweile verkehren die Brockenbahn im Harz und die Fähren zu den Ostfriesischen Inseln wieder.

Der Fährverkehr zwischen Neuharlingersiel und der Insel Spiekeroog soll ab 11.15 Uhr wieder aufgenommen werden. Sie war für den Neujahrstag eingestellt worden, wie die Nordseebad Spiekeroog GmbH mitteilt hatte. Auch die Einschränkungen in Richtung Borkum sind aufgehoben: Dort waren nach Angaben der AG "EMS" vier Verbindungen mit dem Katamaran gestrichen worden. Zudem waren weitere Fährverbindungen von und nach Borkum um jeweils eine Stunde nach hinten verschoben worden.

Unwetterwarnung für Brocken

Folgen hatte der starke Wind auch im Harz: So fiel die Brockenbahn am 1. Januar zwischen dem Bahnhof Schierke und dem Brocken aus. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor für den Oberharz eine amtliche Unwetterwarnung vor extremen Orkanböen ausgegeben. Den gesamten Mittwoch waren demnach oberhalb von 1.000 Metern Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde möglich gewesen. Die Unwetterwarnung galt bis zum frühen Donnerstagmorgen.

Einschränkungen bei Veranstaltungen

Wegen des Wetters waren zuvor bereits mehrere Veranstaltungen verschoben oder abgesagt worden: Die Neujahrsschwimmen in Norddeich sowie auf Juist sind jeweils auf den 2. Januar verschoben worden. In Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) wurde die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen ganz abgesagt. Gleiches galt für die "Open Air Silvesterparty am Meer" in Norden (Landkreis Aurich). Sie war eigentlich für den Silvestertag geplant. Die Sicherheit aller Gäste und Besucher stehe im Vordergrund, hieß es.

