Neujahrsanbaden trotz Sturms - aber nicht überall in SH Stand: 01.01.2025 18:10 Uhr Für die einen ist es der absolute Kälte-Horror, für die anderen ein Muss: Auch 2025 haben einige hundert Mutige in Nord- und Ostsee angebadet - aber nicht alle geplanten Termine konnten stattfinden.

Am Vormittag gab es laut Wettermodellen orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometer pro Stunde. Deshalb ist das traditionelle Anbaden in mehreren Orten im Land ausgefallen - unter anderem in Büsum (Kreis Dithmarschen), in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein), in Wenningstedt-Braderup auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und in Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg). Einige Veranstaltungen wurden auch auf das kommende Wochenende verschoben - in Wanderup auf den 5. Januar, in Heiligenhafen auf den 4. Januar.

Viele Orte haben aber auch an dem Neujahrsbrauch festgehalten. Hartgesottene Schleswig-Holsteiner haben das neue Jahr im Wasser an der Lübecker Bucht in Grömitz, Kellenhusen oder Großenbrode gestartet. Auch in Kiel-Holtenau kamen etwa 200 Menschen in die Seebadeanstalt, um sich in die Fluten zu stürzen oder zuzuschauen - bei sieben Grad Wassertemperatur, Nieselregen und kräftigen Böen. Die Veranstaltung konnte stattfinden, weil die Badeanstalt windabgewandt liegt.

Nur Gesunde sollten baden

Das Bad im eisigen oder kalten Wasser dauert von einigen Sekunden bis zu wenigen Minuten - Eisbaden oder Winterbaden genannt, beides Begriffe für Baden in sehr kaltem Wasser, teilweise nahe am Gefrierpunkt. Teilnehmer schwören auf die gesundheitlichen Effekte, wobei die wissenschaftlich nicht bewiesen sind. Aber: Der Wechsel von Kälte und Wärme stärkt die Gefäße, was in der Folge auch das Immunsystem stärken kann. Zudem kann der Kälteschock positive Auswirkungen auf die Psyche haben, denn er setzt Adrenalin und Endorphine frei - die wiederum ein euphorisches Glücksgefühl auslösen. Wichtig: Das kalte Bad ist nur für gesunde Menschen geeignet - Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollten davon absehen. Außerdem sollten unerfahrene Kälteschwimmer nicht zu lange im Wasser bleiben und sich danach nicht zu schnell wieder aufwärmen.

Tipps fürs Eisbaden Vorab: Der Kreislauf muss stabil sein! Im Zweifel ist angeraten, sich vorher durchchecken zu lassen - Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten grundsätzlich davon absehen

Wer sich vorbereiten möchte, kann den Körper und die Atmung schon beim Duschen langsam trainieren - Dusche immer kälter stellen und üben, unter dem kalten Wasser kontrolliert langsam und regelmäßig zu atmen

Eisbaden sollte stets in der Gruppe gemacht werden - damit jemand da ist, falls es zu einem Notfall kommt

Eisbaden sollte nicht länger als wenige Minuten dauern

Vor allem diejenigen, die es zum ersten Mal machen, sollten langsam ins Wasser steigen und nicht rein springen, um einen großen Schock für den Körper zu vermeiden

Den Kopf nicht unter Wasser ducken und stattdessen eine Mütze tragen, um den Kopf zu schützen

Nach dem Baden unbedingt schnell aus den nassen Klamotten und rein in warme Wäsche - Mütze, Handschuhe und Wollsocken sind eine gute Idee

Eine heiße Suppe oder ein heißer Tee danach hilft beim Aufwärmen

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.01.2025 | 19:30 Uhr