Tausende feiern Silvester im Norden - Ein Toter bei Böller-Unfall Stand: 01.01.2025 10:20 Uhr Mit vielen Partys haben die Menschen in Norddeutschland Silvester gefeiert und das neue Jahr begrüßt. Dabei gab es auch Ausschreitungen und schlimme Unfälle.

Vielerorts im Norden spielte auch das Wetter nicht mit - wegen Sturmwarnungen mussten öffentliche Feuerwerke und Neujahrsbaden abgesagt werden. Auch viele Fähren fallen aus.

Hamburg: 20-Jähriger stirbt bei Böller-Unfall

Mit Tausenden Feiernden und großem Feuerwerk startete Hamburg in das Jahr 2025. Vor allem um die Landungsbrücken und auf der Reeperbahn versammelten sich große Menschenmengen und schauten sich von dort die Feuerwerke an. In Ochsenwerder starb laut Feuerwehr ein 20-Jähriger, als ein selbstgebauter Böller explodierte. In Steilshoop brach die Feuerwehr einen Einsatz ab, weil Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte geworfen wurden. Erst als die Polizei mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die etwa 30 bis 40 Randalierenden vorgegangen sei, beruhigte sich die Lage etwas.

Schleswig-Holstein: Angriffe auf Einsatzkräfte

Angriffe auf Einsatzkräfte gab es auch in Schleswig-Holstein. In Kiel wurde laut Polizei ein Rettungseinsatz bei einem Herzinfarkt massiv behindert. Demnach sei die Polizei bepöbelt worden, weitere Einsatzkräfte mussten hinzugezogen werden, damit der Notarzt seine Arbeit machen konnte. In Lübeck wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt, als sie mit Feuerwerkskörpern beworfen wurden. In Reesdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstörte ein Großbrand ein Wohnhaus, drei Menschen wurden verletzt. Nach Feuerwehrangaben erschwerte der starke Wind die Löscharbeiten.

In Osdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) fuhr am Silvesterabend ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen in eine Fußgängergruppe. Fünf Menschen wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Anschlag werde ausgeschlossen.

Mecklenburg-Vorpommern: Junge schwer verletzt - 50-Jähriger reanimiert

Mit ausgelassenen Feiern und lauter Knallerei hat Mecklenburg-Vorpommern das alte Jahr verabschiedet. In Stralsund strömten zahlreiche Schaulustige schon am frühen Abend zum traditionellen Molenfeuerwerk am Hafen. Überschattet wurde die Silvesternacht allerdings von zahlreichen Bränden und Unfällen. In Rostock explodierte ein Böller vor dem Gesicht eines zehnjährigen Jungen, wie die Polizei berichtete. Das Kind sei schwer verletzt worden.

In Güstrow im Landkreis Rostock musste ein 50 Jahre alter Mann wiederbelebt werden. Er erlitt nach Angaben der Polizei schwerste Gesichtsverletzungen, nachdem er einen Böller in ein Rohr geworfen hatte, der darin explodierte. In Teterow (Landkreis Rostock) explodierte ein mit Feuerwerk beladener Einkaufswagen, als sich zwei Personengruppen gegenseitig mit Böllern bewarfen. Dabei sei ein Mensch schwer verletzt worden.

Niedersachsen: Feuerwehr mit Silvesterraketen beschossen

Einen schlimmen Unfall gab es auch in Hannover. Laut Polizei wurde einem 14-Jährigen ein Teil der rechten Hand abgetrennt, als er mit Feuerwerk hantierte.

In Garbsen bei Hannover haben Unbekannte in der Silvesternacht Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Pyrotechnik angegriffen. Mehrere Feuerwehrautos seien auf der Anfahrt zu einem Containerbrand gezielt mit Raketen beschossen worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte anschließend gelöscht werden. Um kurz nach Mitternacht nahmen die Beamten einen Jugendlichen fest, der mit Pyrotechnik auf eine Menschenmenge schoss. Bereits in den vergangenen zwei Jahren wurden Einsatzkräfte in Garbsen zum Jahreswechsel mit Feuerwerkskörpern beschossen. In diesem Jahr wurde die Polizeipräsenz erhöht.

