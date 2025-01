Stand: 01.01.2025 10:29 Uhr Warnemünde: Turmleuchten abgesagt

Die Hoffnung darauf, dass sich die Wetterprognosen für Warnemünde bessern, sei enttäuscht worden, so die Veranstalter. Nachdem der Aufbau gestern noch planmäßig lief, sei am Morgen in einer Krisensitzung der Veranstalter Hanseatische Eventagentur und Tourismuszentrale Rostock-Warnemünde mit den Einsatzleitern der Polizei, der Feuerwehr, des Sicherheitsdienstes entschieden worden, die Veranstaltung abzusagen. Grund sei die amtliche Sturmwarnung, die eine Durchführung unmöglich macht. Die Sicherheit der Besucher und der Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen habe oberste Priorität. Bei den aktuellen Windverhältnissen und den erwarteten Sturmböen sei die Sicherheit nicht gegeben. Die Veranstalter wollen in den nächsten Tagen einen geeigneten Nachholtermin bekannt geben, an dem die Inszenierung „Magische Momente“ zu erleben sein wird.

