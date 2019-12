Stand: 28.12.2019 17:26 Uhr

Viel Verkehr auf Autobahnen im Norden

Autofahrer haben am Sonnabend auf einigen Strecken in Norddeutschland Geduld gebraucht: Vor allem die A7 in Richtung Flensburg war voll. Am Kreuz Rendsburg stockte der Verkehr am Mittag auf 15 Kilometern. In Hamburg gab es auf der gleichen Länge stockenden Verkehr. Und auch am Grenzübergang nach Dänemark bildete sich ein kilometerlanger Stau. Auf der A1 gab es ebenfalls an mehreren Stellen stockenden Verkehr. Am späten Nachmittag entspannte sich die Lage aber deutlich.

Alle aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland finden Sie auf den Seiten des NDR Verkehrsservices.

Videos 05:15 Markt Stau vermeiden und richtig umfahren Markt Die Zahl der Staus auf Autobahnen in Deutschland steigt seit Jahren. Wie entsteht ein Stau? Wie lässt er sich vermeiden? Und wie verhalten sich Autofahrer im Stau richtig? Video (05:15 min)

Expertentipp: Ganz früh oder ganz spät starten

Bislang war es in den Weihnachtsferien auf den Straßen im Norden relativ ruhig geblieben. Wegen des Rückreiseverkehrs aus dem Weihnachtsurlaub rechnet der ADAC für den Neujahrstag sowie das Wochenende nach Silvester (4./5. Januar) auf allen norddeutschen Autobahnen mit viel Verkehr und dementsprechend vollen Straßen. Die Experten raten für die kritischen Tage, bei längeren Strecken möglichst sehr früh am Morgen oder in den Abendstunden aufzubrechen, um so hohem Verkehrsaufkommen zu entgehen.

Wetter zu Silvester wird milder

Nach einem leicht winterlichen Wochenende mit nächtlichen Minusgraden sollen die Temperaturen zu Wochenbeginn in Norddeutschland wieder leicht ansteigen mit Tageshöchstwerten von bis zu 9 Grad. Am Silvestertag wird es voraussichtlich mild und weitgehend trocken sein.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachrichten | 28.12.2019 | 13:00 Uhr