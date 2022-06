Stand: 28.06.2022 10:37 Uhr Ukraine-Krieg: Zahl der Todesopfer im Einkaufszentrum steigt

Nach dem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der ukrainischen Stadt Krementschuk suchen Rettungskräfte nach Überlebenden. Den Behörden zufolge gelten noch mindestens 36 Menschen als vermisst. Mindestens 18 kamen bei der Attacke ums Leben. Zuerst war von 16 Toten und 59 Verletzten berichtet worden. Das Einkaufszentrum war nach ukrainischen Angaben gestern von russischen Raketen getroffen worden. Zum Zeitpunkt des Beschusses hatten sich laut dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj "mehr als 1.000 Menschen" in dem Einkaufszentrum aufgehalten. Die russische Regierung bestreitet, absichtlich auf Zivilisten zu zielen. Die derzeit in Bayern tagenden Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten verurteilten den russischen Angriff als "Kriegsverbrechen".

G7: Fünf Milliarden US-Dollar gegen den Hunger

Heute endet der dreitägige G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Die Bündnisstaaten haben angekündigt, den Kampf gegen den Hunger weltweit massiv finanziell zu unterstützen. Nach Angaben der US-Regierung verpflichten sich die Industrienationen bis zu fünf Milliarden US-Dollar für die weltweite Ernährungssicherheit bereitzustellen. Viele Staaten vor allem in Afrika machen die westlichen Sanktionen gegen Russland für die eskalierende Hungerkrise verantwortlich und folgen damit der Linie der Regierung in Moskau. Die G7 ist bemüht, dem entgegenzuwirken. Am Mittag wird der Gipfel mit einer gemeinsamen Erklärung enden. Direkt im Anschluss werden Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Biden und andere Regierungschefs weiter nach Madrid reisen. Dort tagen bis übermorgen die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten. Wie bei den G7 wird auch beim NATO-Gipfeltreffen der Krieg in der Ukraine eines der Hauptthemen sein.

AUDIO: Trittin zum Ende des G7-Gipfels: Starke Signale und offene Fragen (7 Min) Trittin zum Ende des G7-Gipfels: Starke Signale und offene Fragen (7 Min)