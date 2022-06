Stand: 01.06.2022 06:56 Uhr Ukraine-Krieg: USA liefern nun doch Mehrfachraketenwerfer

Die USA werden der Ukraine nun doch moderne Mehrfachraketenwerfer liefern. Nach Angaben aus dem Weißen Haus ist das System Teil eines Pakets im Wert von umgerechnet rund 652 Millionen Euro, das auch Panzerabwehrwaffen, Hubschrauber und Fahrzeuge beinhaltet. US-Präsident Biden schrieb in einem Gastbeitrag für die "New York Times", mit den modernen Raketensystemen solle die Ukraine in die Lage versetzt werden, wichtige Ziele präziser zu treffen. Angriffe auf russisches Staatsgebiet habe Kiew ausgeschlossen.

Baerbock: Nicht kriegsmüde werden

Deutschlands Außenministerin Baerbock fordert, bei der Unterstützung der Ukraine nicht nachzulassen. Sie sagte in der ARD, das bedeute weitere Waffenlieferungen, und zu überprüfen, ob wirklich alles bereitgestellt werde, damit die Ukraine sich weiterhin verteidigen könne. Präsident Putin habe die Strategie geändert, sie ziele jetzt auf Langfristigkeit. Das bedeute: Der Westen müsse auch die Ukraine mit einem langen Atem unterstützen, so Baerbock. In der Ukraine werde der Frieden für den Westen verteidigt.

