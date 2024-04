NDR Info live: Generation Z - jung, fordernd, missverstanden? Stand: 29.04.2024 20:56 Uhr „Die sind faul!“ oder „Die wollen nur chillen, nicht arbeiten“: Vorurteile, die man schnell hört, wenn man über die Arbeitseinstellung der Generation Z spricht. Doch was ist an in diesen Vorurteilen dran? Wird die Gen Z missverstanden? Diskutieren Sie mit bei NDR Info live am Dienstag um 18 Uhr.

Die Generation Z hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie sie arbeiten will und wie viel. Work-Life-Balance scheint ein wichtiges Thema zu sein. Und die passt häufig nicht in die bisher bekannten Arbeitsmodelle und Strukturen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es diesen Wunsch nach mehr Flexibilität und weniger Arbeit schon viel länger gibt.

Studie: Junge Erwachsene sind unzufriedener und besorgt

Nicht nur eine veränderte Arbeitswelt bewegt große Teile der Generation Z, zu der alle Geburtenjahrgänge zwischen 1996 und 2010 gezählt werden. Einer neuen Studie zufolge sind Jugendliche und junge Erwachsene aktuell mit der gesellschaftlich-wirtschaftlichen Lage deutlich unzufriedener als noch vor einigen Jahren.

Nach den Auswirkungen der Corona-Zeit stünden nun wirtschaftliche und politische Sorgen um die Zukunft im Vordergrund, etwa wegen der Inflation, hoher Mieten, der Kriege in der Ukraine und in Nahost oder wegen einer Spaltung der Gesellschaft, so die Autoren der Studie "Jugend in Deutschland 2024". Die Hälfte der rund 2.000 Befragten zwischen 14 und 29 Jahren gab an, unter zu Stress zu leiden. Auch Erschöpfung, Antriebslosigkeit und Hilflosigkeit war bei vielen Befragten ein Thema.

Wie schnell kann sich die Arbeitswelt verändern?

Warum bringt genau diese Generation den Arbeitsmarkt jetzt in Zugzwang? Haben zu viele Betriebe den Wandel bei Arbeitszeitmodellen verschlafen? Wie viel Mühe müssen sich Unternehmen geben, um für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber auch zukünftig noch attraktiv zu sein? Wie muss sich die Arbeitswelt für die Generation Z ändern? Und wie schnell kann das gehen? Diskutieren Sie mit bei NDR Info live.

Moderatorin Anouk Schollähn begrüßt als Gäste:

Rüdiger Maas

Diplom Psychologe am Institut für Generationenforschung

Dr. Ulf Rinne

Arbeitsmarktforscher am Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.04.2024 | 18:00 Uhr