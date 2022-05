Stand: 01.05.2022 16:18 Uhr Ukraine-Krieg: Scholz verteidigt deutsche Waffenlieferungen

Bundeskanzler Scholz hat seinen Kurs im Ukraine-Krieg verteidigt. Man werde das Land auch in Zukunft unterstützen - mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch mit Waffen, sagte Scholz auf einer Mai-Kundgebung in Düsseldorf. Seine Rede wurde von lauten Sprechchören und Protestrufen wie "Lügner" und "Kriegstreiber" begleitet. DGB-Chef Hoffmann warnte unterdessen davor, den deutschen Verteidigungshaushalt zulasten des Sozialstaats aufzustocken. Dies könne den sozialen Frieden gefährden, sagte der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf der zentralen Mai-Kundgebung in Berlin.

400.000 Ukraine-Flüchtlinge offiziell registriert

Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind fast 400.000 Menschen nach Deutschland geflüchtet. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Bei den meisten der registrierten Flüchtlinge handelt es sich demnach um Frauen und Kinder. Männer unterliegen in der Ukraine bis zum Alter von 60 Jahren der Wehrpflicht. Die genaue Zahl der Kriegsflüchtlinge dürfte allerdings deutlich höher liegen, weil nicht alle registriert sind. Innerhalb der EU gibt es keine stationären Grenzkontrollen. Außerdem können Ukrainer für 90 Tage ohne Visum einreisen.