Stand: 11.08.2022 12:15 Uhr Ukraine-Krieg: Scholz kündigt weitere massive Unterstützung an

Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine dauerhafte Hilfe in ihrem Kampf gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. Deutschland habe mit einer Tradition gebrochen und liefere "sehr sehr viele, sehr weitreichende, sehr effiziente" Waffen in ein Kriegsgebiet, sagt Scholz in der Bundespressekonferenz. "Das werden wir auch die nächste Zeit weiter tun", betonte der Kanzler. Scholz prangerte außerdem russische Kriegsverbrechen in der Ukraine an. Viele dieser Taten habe er "mit großem Entsetzen" zur Kenntnis genommen. "Der russische Präsident trägt die Verantwortung für diesen Krieg."

Mit Blick auf die Energiekrise sagte Scholz, dass die beiden geplanten Flüssiggas-Terminals an der deutschen Nordseeküste noch in diesem Winter fertig würden. "Die ersten Flüssiggas-Terminals werden zu Beginn nächsten Jahres in diesem Winter angeschlossen", sagt Scholz. Die Terminals gelten als entscheidend, damit Deutschland den Winter ohne Gas-Kürzungen auskommen kann. Es sei derzeit zwar teuer Gas zu beschaffen. "Aber wir werden immer genug kriegen, darum geht es ja."

Weitere Informationen Gasspeicher in Deutschland: So hoch ist der Füllstand Der Krieg hat den Gasfluss ins Stocken gebracht. Daten zeigen, wie viel Gas noch von Osten kommt und wie voll die Gasspeicher sind. mehr

Weitere Entlastungen angekündigt

Angesprochen auf Ex-Kanzler Schröder, sagte Scholz, er wüsste nicht, wobei Schröder hilfreich sein könnte. Beim Einsatz der Turbine für die Nord-Stream-Pipeline hätte er ja tätig sein können. Die gewartete Turbine werde aber immer noch nicht von der russischen Seite angefordert oder ins Land eingeführt. Zudem kündigte Scholz an, die Bürger in der aktuellen Energie- und Inflationskrise weiter zu unterstützen. "Es wird ein weiteres Paket geben", sagte er in der Bundespressekonferenz und verwies auch auf bereits beschlossene Hilfen. Man stütze sowohl Empfänger von Unterstützungsleistung als auch Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen. Die Pakete hätten zusammen ein Volumen von rund 30 Milliarden Euro.

Kohle-Embargo in Kraft

Ab sofort dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Seit Mitternacht ist das entsprechende Embargo in Kraft. Es ist Teil eines Sanktionspakets wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Laut EU-Kommission könnte Russlands Wirtschaft dadurch pro Jahr rund acht Milliarden Euro einbüßen. Lieferengpässe werden nicht erwartet. Es sei genügend Kohle auf dem Weltmarkt verfügbar, heißt es. Ab Ende des Jahres sollen zusätzlich russische Öl-Lieferungen weitgehend verboten sein.

AUDIO: Geberkonferenz: Wie hilft Deutschland der Ukraine? (4 Min) Geberkonferenz: Wie hilft Deutschland der Ukraine? (4 Min)

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.