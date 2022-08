Stand: 13.08.2022 20:49 Uhr Ukraine-Krieg: Offenbar wieder Beschuss von AKW Saporischschja

Die Ukraine und Russland haben sich erneut gegenseitig für Angriffe auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja verantwortlich gemacht. "Nach Angaben von Bewohnern gab es erneut Bombenangriffe in Richtung der Atomzentrale Saporischschja", hieß es am Sonnabend von ukrainischer Seite. Es sei eine "neue Provokationen von Seiten der russischen Besatzer". Die von Moskau eingesetzte Verwaltung in den russisch kontrollierten Gebieten warf hingegen den ukrainischen Truppen vor, für die Angriffe verantwortlich zu sein. Das größte europäische Atomkraftwerk war im Krieg bereits mehrfach beschädigt worden.

Weitere Schiffe mit Agrar-Fracht gestartet

Unterdessen legten zwei weitere Frachter mit Agrarprodukten in der Ukraine ab und nahmen Kurs auf die Türkei. Die beiden Schiffe - eins beladen mit 12.000 Tonnen Mais, eins mit 3.000 Tonnen Sonnenblumenkernen - liefen im Hafen von Tschornomorsk aus, wie das türkische Verteidigungsministerium mitteilte. Damit haben den Angaben zufolge inzwischen insgesamt 16 Frachter die Schwarzmeerhäfen der Ukraine seit dem Mitte Juli von der Türkei und den Vereinten Nationen vermittelten Abkommen für eine Lockerung der russischen Seeblockade verlassen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.