Stand: 28.06.2022 06:53 Uhr Ukraine-Krieg: Abschlusserklärung der G7 erwartet

Heute endet der dreitägige G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Oberbayern. Zum Abschluss wollen sich die Staats- und Regierungschefs auf eine Erklärung zu den zentralen Themen des Treffens einigen. Dazu zählen der Ukraine-Krieg, die globale Hungerkrise und der Kampf gegen die Erderwärmung. Gestern hatten die G7 der Ukraine zeitlich unbegrenzte Unterstützung zugesagt und eine Verschärfung ihrer Sanktionen gegen Russland angekündigt.

Entsetzen nach Angriff auf Einkaufszentrum

Russland steht nach dem Raketenangriff gestern Nachmittag auf ein Einkaufszentrum im ostukrainischen Krementschuk international am Pranger. So sprachen die Teilnehmer des G7-Gipfels im bayerischen Elmau von einem Kriegsverbrechen und drohten Kremlchef Wladimir Putin mit Konsequenzen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bat nachdrücklich um moderne Luftabwehr-Systeme. Bei dem Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens 18 Menschen gestorben.

NATO: Mehr Soldaten für Alarmfälle

Die NATO will weit mehr als 300.000 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzen. Nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg wollen die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten dies auf dem Bündnis-Gipfel beschließen, der Dienstag in Madrid beginnt. Nach der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar hatte das Militärbündnis etwa 40.000 Soldaten seiner schnellen Eingreiftruppe in Alarmbereitschaft versetzt. Diese Truppen sollen nun offenbar um einsatzbereite Kräfte in den Mitgliedsländern ergänzt werden.