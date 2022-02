Ukraine: Delegationen verhandeln zu Friedenslösung Stand: 28.02.2022 14:44 Uhr Russland will bei den Verhandlungen an der belarussischen Grenze eine schnelle Einigung, die Ukraine den Abzug der russischen Truppen. Im Land gehen die Kämpfe derweil weiter. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Delegationen aus Russland und der Ukraine haben an der ukrainisch-belarussischen Grenze Friedensverhandlungen aufgenommen. "Die Schlüsselfrage der Verhandlungen ist die unverzügliche Feuereinstellung und der Abzug der Truppen vom Territorium der Ukraine", hieß es vom ukrainischen Präsidialamt. Russland hofft nach Kreml-Angaben auf eine rasche Einigung bei den Gesprächen. "Wir sind definitiv daran interessiert, so schnell wie möglich zu einer Einigung zu kommen", sagte der russische Unterhändler Wladimir Medinski dem russischen Fernsehen. Diese müsse aber "im Interesse beider Seiten sein".

Russische Offensive offenbar ins Stocken geraten

Die Kampfhandlungen gingen trotz der Gespräche weiter. In Charkiw, der heftig umkämpften zweitgrößten ukrainischen Stadt, werden die Lebensmittel knapp. Nach Angaben Großbritanniens, der USA sowie der Ukraine soll sich der Vormarsch der russischen Armee jedoch verlangsamen. "Die russischen Besatzer haben das Tempo der Offensive verringert, versuchen aber immer noch, in einigen Gebieten Erfolge zu erzielen", teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit. "Die Ukrainer leisten erbitterten Widerstand", sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums. Man beobachte zudem Treibstoff- und Logistikengpässe der russischen Truppen.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Das russische Verteidigungsministerium versetzte unterdessen die Abschreckungswaffen der Atommacht in verstärkte Alarmbereitschaft, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Konkret nannte Verteidigungsminister Sergej Schoigu die strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte und die Fernfliegerkräfte.

Nach Sanktionen: Rubel stürzt ab

Neue schwerwiegende Sanktionen der EU gegen die russische Zentralbank traten in der Nacht in Kraft. Transaktionen mit ihr sind demnach verboten. Diese und andere Sanktionen haben den Rubel abstürzen lassen. Die russische Landeswährung verlor am Morgen gegenüber dem Dollar rund 30 Prozent und fiel auf ein Rekordtief. Um die Währung zu stützen, hob die russische Zentralbank den Leitzins drastisch an - auf 20 Prozent. Die Verunsicherung über die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs setzte auch dem Dax deutlich zu. Vor allem Banken und Autobauer waren im Minus, Rüstungsbetriebe hingegen im Plus.

Als Reaktion auf die Luftraumsperrungen mehrerer Staaten für russische Maschinen dürfen künftig Flugzeuge aus Deutschland und 35 weiteren Staaten nicht mehr über Russland fliegen. Das teilte die russische Luftfahrtbehörde Rosawiazija mit.

