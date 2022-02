Stand: 24.02.2022 08:48 Uhr Russland greift Ziele in der Ukraine an

Russland hat begonnen, die Ukraine anzugreifen. Das Militär will am Morgen die Infrastruktur der ukrainischen Luftwaffenstützpunkte zerstört haben. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief den Kriegszustand aus. Laut ukrainischen Grenzschützern sind russische Bodentruppen bereits in die Ukraine vorgedrungen. Es soll erste Tote durch russischen Beschuss gegeben haben.

Verfolgen Sie im Programm von NDR Info die neuesten Entwicklungen, Reportagen und Analysen:

Auf tagesschau.de erhalten Sie zudem auch im Netz rund um die Uhr die neuesten Informationen zum Angriff Russlands:

