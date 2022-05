Stand: 18.05.2022 17:51 Uhr Türkei blockiert NATO-Beitrittsgespräche mit Finnland und Schweden

Die Türkei macht ihre Drohungen wahr und blockiert vorerst das Verfahren für die Aufnahme von Schweden und Finnland in die NATO. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Bündniskreisen erfuhr, war es am Mittwoch im NATO-Rat nicht wie geplant möglich, den Beschluss für den Beginn der Beitrittsgespräche zu fassen. Die Türkei machte demnach Sicherheitsbedenken geltend. Präsident Erdogan sagte bei einer Rede vor seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP in Ankara, Schweden und Finnland wollten weitermachen mit der Unterstützung von "Terrororganisationen", aber gleichzeitig die Zustimmung der Türkei für eine NATO-Mitgliedschaft. "Das ist - milde ausgedrückt - ein Widerspruch." Als "Terroristen" bezeichnet Erdogan etwa Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, aber auch die Kurdenmiliz YPG in Syrien.

Bundesregierung hat Antrag von Schweden und Finnland zugestimmt

Schweden und Finnland hatten am Mittwochmorgen kurz vor der Sitzung des NATO-Rats offiziell die Aufnahme in die Verteidigungsallianz beantragt. Botschafter der beiden Staaten übergaben Generalsekretär Stoltenberg in der Brüsseler Bündniszentrale die entsprechenden Dokumente. Dieser sprach von einem "historischen Schritt". Hintergrund des Antrags ist die Sorge um die Sicherheit nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Beide Länder geben damit ihre lange Tradition der militärischen Bündnisfreiheit auf.

Die Erweiterung bedarf der Zustimmung aller 30 bestehenden NATO-Staaten. Die Bundesregierung stimmte dem NATO-Beitritt von Schweden und Finnland am Mittwoch bereits formell zu.

Scholz gibt Regierungserklärung zu EU-Gipfel ab

Bundeskanzler Olaf Scholz gibt am Donnerstag eine Regierungserklärung zum außerordentlichen EU-Gipfel am 30. und 31. Mai in Brüssel ab. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs dürfte es vor allem um den Ukraine-Krieg und seine Folgen gehen. Mögliche Themen sind das geplante Öl-Embargo gegen Russland und der Plan der EU-Kommission zur Lösung von Energieimporten aus Russland. Außerdem könnte es um die EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine gehen.