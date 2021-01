Tief "Olaf" bringt Blitzeis und viel Schnee Stand: 28.01.2021 14:00 Uhr Regen, Blitzeis und Schnee: Auf Norddeutschland kommt eine besondere Wetterlage zu - mit nur wenigen Ausnahmen. Es kann mitunter kräftig schneien. Autofahrer müssen bei Temperaturen unter null Grad mit glatten Straßen rechnen.

Bereits heute sind die Einflüsse von Tief "Olaf" zu spüren. Im Südwesten Niedersachsens kann es zu Schneeregen und Schneefall kommen - zunächst in höheren Lagen, dann auch in flacheren Regionen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kühlt es sich in der Nacht zu Freitag auf bis zu minus vier Grad ab, und es kann glatt auf den Straßen werden. Besonders betroffen sei ein Band vom Emsland bis zum Harz, warnt Michael Bauditz vom DWD. Gefrierender Regen führe zu Blitzeis.

Im Laufe des Freitags komme es dann zu kräftigem, lang anhaltendem Schneefall, auch in Hamburg, Teilen Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns. "Das, was an Schnee fällt, wird auch liegenbleiben", sagte Bauditz im Gespräch mit NDR.de. Die Temperaturen lägen tagsüber zumeist um null Grad.

"Besondere Wetterlage"

Von einer besonderen Wetterlage, die es "so länger nicht gegeben" habe, spricht auch Meteorologe Alexander König. Genau über Norddeutschland träfen kalte Polarluft aus Nordost und feucht-milde Luft aus Südwest aufeinander. Dies führe zu "massiven Niederschlägen" - insbesondere in und um Bremen, Hamburg und Hannover. Laut König kann es dennoch Orte geben, an denen von Schnee weit und breit nichts zu sehen ist. So seien zum Beispiel im Raum Osnabrück Temperaturen von 10 Grad plus möglich.

Sonniges Winterwetter am Wochenende

Das Tief führt dazu, dass die Temperaturen im Norden auch am Wochenende frostig sind. Der Schnee bleibe und es schneie weiter, so König. Weil die Sonne rauskomme, "bekommen wir schönes Winterwetter". Dieses sei ein tolles Ereignis gerade für Kinder, weil diese solche Schneemengen bisher nicht erlebt haben dürften.

Wie viel Schnee gibt es?

Wie Meteorologe König weiter sagte, gab es in Hamburg schon seit drei Jahren keine Schneehöhe von fünf Zentimetern mehr. In Hannover und Bremen sie dies bereits fünf Jahre her. Außerdem habe es in den meisten norddeutschen Regionen seit zehn Jahren keine Schneehöhen von 10 bis 15 Zentimetern gegeben. Hamburg war zuletzt 2010 über mehrere Wochen quasi im Schnee versunken - zum Leidwesen vieler Verkehrsteilnehmer.

Tipps für Autofahrer

Wer bei Eis und Schnee mit dem Auto unterwegs ist, muss seine Fahrweise den Witterungsverhältnissen anpassen. Außerdem sollten Winterreifen selbstverständlich sein. Bremswege können auf rutschigen Straßen deutlich länger werden als sonst. Daher gilt: unbedingt Abstand halten!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 28.01.2021 | 14:15 Uhr