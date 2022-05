Stand: 16.05.2022 15:20 Uhr Schweden wird NATO-Mitgliedschaft beantragen - Russland warnt

Schweden will NATO-Mitglied werden. Das Land werde einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. Zuvor hatten alle Parteien bis auf Grüne und Linke im Parlament ihre Unterstützung für einen Beitrittsantrag zum Ausdruck gebracht. "Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein", sagte Andersson. Geplant sei, den Antrag in den kommenden Tagen gemeinsam mit Finnland einzureichen.

Russland warnt vor NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands

Russland hatte zuvor erneut vor einem NATO--Beitritt Finnlands und Schwedens gewarnt. Vize-Außenminister Rjabkow sprach gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Interfax von einem Fehler mit weitreichenden Konsequenzen. Ein solcher Schritt würde die weltweite Lage radikal ändern. Finnland und Schweden sollten sich keine Illusionen darüber machen, dass Russland ihre Entscheidung so einfach hinnehmen würde, so Rjabkow.

Auch in Finnland hatten sich die regierenden Sozialdemokraten für den NATO-Beitritt ausgesprochen. Heute debattiert auch dort das Parlament über den Beitritt. Für beide Länder wäre eine Aufnahme in die Allianz nach jahrzehntelanger Neutralität eine Zäsur. Die Länder reagieren mit den Plänen auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.