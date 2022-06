Stand: 12.06.2022 19:27 Uhr Russland bereitet sich auf Krieg in der Ukraine bis Oktober vor

Die russische Armee stellt sich nach Einschätzung westlicher Experten auf einen Krieg in der Ukraine bis zum Herbst ein. Die Streitkräfte haben nach Informationen des ukrainischen Militärgeheimdienstes ihre Planung bis Oktober ausgeweitet, wie US-amerikanische Militärexperten berichteten. Nach Einschätzung des Institute for the Study of the War (ISW) glaubt der Kreml offenbar nicht daran, seine Ziele in der Ukraine schnell erreichen zu können.

Das Zentrum schwerster Kämpfe im Osten der Ukraine blieb auch am Sonntag die Großstadt Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. Die Lage dort ist nach Angaben des Gouverneurs die schlimmste im ganzen Land. Der Generalstab in Kiew meldete eine Vielzahl von Kämpfen auch in der Region Slowjansk im Gebiet Donezk. Immer wieder gibt es demnach auch Luftangriffe gegen zivile Infrastruktur.

Scholz will angeblich noch im Juni nach Kiew reisen

Bundeskanzler Scholz (SPD) will laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" vor dem G7-Gipfel Ende Juni nach Kiew reisen. Er plane den Besuch mit dem französischen Präsidenten Macron und Italiens Regierungschef Draghi, schrieb die Zeitung unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise. Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen seien. Die Ukraine hofft darauf, dass die Europäische Union sie bei ihrem Gipfeltreffen am 23. und 24. Juni zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. EU-Kommissionschefin von der Leyen hatte bei einem Besuch in Kiew angekündigt, dass die Auswertung des EU-Beitrittsantrags Ende kommender Woche abgeschlossen werde.