Russland-Ukraine-Krieg: Truppenbewegungen vor Kiew Stand: 11.03.2022 12:01 Uhr Offenbar versuchen russische Truppen weiter, in die ukrainische Hauptstadt Kiew vorzudringen. Erstmals hat es Luftangriffe auf die Großstadt Dnipro im Zentrum des Landes gegeben. In der belagerten Hafenstadt Mariupol spitzt sich die Lage zu. Die News im Überblick.

Die russischen Streitkräfte versuchen weiter, nach Kiew vorzudringen. Ihr Ziel ist es laut ukrainischem Generalstab, die Verteidigungsanlagen bei Kuchari 90 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt sowie bei Demidow, 40 Kilometer nördlich, zu durchbrechen. Auch in Charkiw in der Ostukraine waren am Morgen Explosionen zu hören. Zudem hat die russische Luftwaffe nach ukrainischen Angaben erstmals die Millionen-Stadt Dnipro im Zentrum des Landes angegriffen. Örtlichen Rettungsdiensten zufolge gab es dabei mindestens ein Todesopfer. Bomben schlugen demnach in der Nähe eines Wohnhauses und eines Kindergartens ein. Das russische Verteidigungsministerium meldet, Soldaten der pro-russischen Separatisten in der Ostukraine hätten die Stadt Wolnowacha eingenommen. Außerdem sei der Ring um die belagerte Hafenstadt Mariupol weiter zugezogen worden.

Dort wird laut Hilfsorganisationen die Lage immer unerträglicher. Es gebe bereits Kämpfe um Lebensmittel. Plünderungen hätten stattgefunden. Es soll keinen Strom, kein Wasser und keine Heizung geben - und das bei Temperaturen unter null Grad. Viele Menschen seien wegen der Kälte krank geworden. Nach ukrainischen Angaben war auch der jüngste Versuch, Einwohner aus der Stadt zu bringen, am Donnerstag gescheitert. Der ukrainische Präsident Selenskij sprach in einer Fernsehansprache von blankem Terror, dass die Menschen die Stadt nicht verlassen könnten. Er sagte, die russischen Truppen hätten den klaren Befehl, Mariupol in Geiselhaft zu halten und andauernd zu bombardieren.

Russland öffnet Fluchtkorridore täglich - nach Russland

Seit Beginn des Krieges sind nach Angaben des UN-Migrationsbüros mehr als 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Damit seien seit dem letzten Bericht vom Donnerstag rund 200.000 weitere Flüchtlinge hinzugekommen. Die meisten Menschen fliehen nach Polen. Innerhalb der Ukraine seien zudem mindestens 1,85 Millionen Menschen auf der Flucht. Das russische Verteidigungsministerium kündigte unterdessen an, von heute an jeden Tag einen Fluchtkorridor aus der Ukraine nach Russland zu öffnen. Über Fluchtrouten "in andere Richtungen" werde von Fall zu Fall mit der ukrainischen Seite verhandelt. "Wir garantieren volle Sicherheit in den von den russischen Streitkräften kontrollierten Gebieten", hieß es in der Erklärung weiter. Nach russischen Angaben sind bislang "mehr als 187.000 Menschen" aus der Ukraine nach Russland in Sicherheit gebracht worden.

