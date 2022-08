Stand: 17.08.2022 07:00 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Neuer Vermittlungsversuch von UN und Türkei

Die Vereinten Nationen starten einen neuen Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg. Geplant ist ein Treffen zwischen UN-Generalsekretär Guterres, Präsident Selenskyj und dem türkischen Staatschef Erdogan am Donnerstag in der West-Ukraine. Dabei soll es nach Angaben aus Ankara "um eine Beendigung des Krieges auf diplomatischem Wege" gehen. Guterres, Selenskyj und Erdogan hatten Ende Juli ein Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide ausgehandelt. Die Türkei sieht sich als wichtige Vermittlerin zwischen der Ukraine und Russland.

LNG-Plattformen gehen ab Winter in Betrieb

Die Bundesregierung und Gas-Importeure haben sich auf eine Belieferung der geplanten Flüssiggas-Terminals an der Nordseeküste verständigt. Die Firmen hätten zugesichert, dass die beiden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel bis März 2024 voll ausgelastet seien, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Dienstag. Zu den Firmen gehören Uniper, VNG, RWE und EnBW. Die beiden sogenannten Floating Terminals an der Nordsee sollen im Winter angeschlossen werden, weitere sollen folgen.

Mehrwertsteuer auf Gasumlage: Bundesregierung sucht Lösung

Die Bundesregierung sucht nach Wegen, die auf die Gasumlage erhobene Mehrwertsteuer an die Bürger zurückzugeben. Bundeskanzler Scholz sagte, er hoffe, dass möglichst schnell eine Lösung gefunden werde. Auch die EU-Kommission erklärte, man sei an einem Konsens im Sinne der Endverbraucher interessiert. Mehrere Politiker der Ampelparteien sprachen sich dafür aus, einen möglichst niedrigen Mehrwertsteuersatz anzuwenden. Brüssel hatte Plänen der Bundesregierung zuvor eine Absage erteilt: EU-rechtlich sei es nicht möglich, dass Deutschland bei der Gasumlage auf die Erhebung der Mehrwertsteuer verzichte.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.