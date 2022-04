Russland-Ukraine-Krieg: Mariupol kurz vor der Eroberung Stand: 12.04.2022 05:56 Uhr Die seit Wochen umkämpfte Hafenstadt Mariupol steht offenbar kurz vor der Eroberung durch russische Truppen. Berichte über einen Giftgaseinsatz dort wurden bislang nicht bestätigt. Die Europäische Union will der Regierung in Kiew mehr Waffen liefern. Die News im Überblick.

Die ukrainische Hafenstadt Mariupol steht offenbar vor der Eroberung durch russische Truppen und ihre Verbündeten. Ein Vertreter der pro-russischen Separatisten sagte, man habe den Hafen der Stadt erobert. Die ukrainischen Streitkräfte erklärten, Mariupol stehe vor der letzten Schlacht. Die Soldaten seien von der russischen Armee zurückgedrängt und umzingelt worden. Man habe kaum noch Munition, zudem sei die Hälfte der Soldaten verwundet. Die Stadt am Asowschen Meer wird seit rund einem Monat belagert.

Kurz nach einer russischen Drohung mit dem Einsatz von Chemiewaffen in Mariupol hat das ukrainische Asow-Regiment von einem angeblichen Angriff mit Giftgas berichtet. Eine unbekannte Substanz sei mit einer Drohne über der Stadt abgeworfen worden, teilte Asow am Montagabend in seinem Telegram-Kanal mit. Der öffentliche-rechtliche ukrainische TV-Sender Suspilne berichtete aber, es gebe keine Bestätigung durch offizielle Stellen.

EU stimmt Aufstockung der Militärhilfe zu

Die EU-Außenminister stimmten einer Aufstockung der gemeinsamen Militärhilfe um 500 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro zu, wie der EU-Außenbeauftragte Borrell nach dem Treffen am Montag in Luxemburg mitteilte. Bundeskanzler Scholz (SPD) sagte, Deutschland habe schon Waffen geliefert und werde das weiter tun. Darüber werde man sich in der EU weiter absprechen. Es werde "keine Alleingänge" geben. Hingegen konnten sich die EU-Außenminister nicht auf ein Öl-Embargo gegen Russland einigen. Vom Tisch sei es aber noch nicht, sagte Borrell.

Nehammer zu Besuch bei Putin: "Kein optimistischer Eindruck"

Österreichs Bundeskanzler Nehammer hatte am Montag als erster EU-Regierungschef seit Beginn des Krieges den russischen Präsidenten Putin in Moskau besucht. "Das Gespräch mit Putin war sehr direkt, offen und hart", bilanzierte Nehammer. Er habe allerdings "keinen optimistischen Eindruck".

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

