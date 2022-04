Russland-Ukraine-Krieg: Kerstan fordert Öl-Embargo Stand: 23.04.2022 11:57 Uhr Hamburgs Umweltsenator Kerstan fordert ein Öl-Embargo gegen Russland. Heute soll erneut ein Evakuierungskorridor aus Mariupol eingerichtet werden. Die News im Überblick.

Hamburgs Umweltsenator Kerstan (Grüne) fordert, die Frage eines Energie-Embargos gegen Russland ernsthaft zu prüfen. "Denn wenn man Putin jetzt nicht in der Ukraine stoppt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Soldaten an Nato-Grenzen ihr Leben riskieren müssen, um unsere Freiheit zu verteidigen", sagte der Politiker der "Welt am Sonntag". Es gehe jetzt darum, womit man Putin am härtesten treffen könne - das sei der Öl-Sektor, auf dem Deutschland Lieferausfälle zudem auf den Weltmärkten besser kompensieren könne. "Ein Gas-Embargo hingegen wäre so kurzfristig für uns ein harter Schlag." Die Hansestadt selbst bereite sich darauf vor, dass Putin selbst den Gashahn abdrehen könnte. "Die Voraussetzungen sind gut, dass wir in Hamburg schon in einem halben Jahr die mobile LNG-Plattform fertig haben könnten", sagte Kerstan.

Neuer Evakuierungskorridor für Mariupol

Heute soll es einen neuen Evakuierungskorridor für die Hafenstadt Mariupol geben. Die Busse in die von der Ukraine kontrollierte Großstadt Saporischschja seien für Frauen, Kinder und Alte gedacht, hieß es von ukrainischer Seite. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder gescheiterte Versuche, Zivilisten aus der Stadt in Sicherheit zu bringen.

Russische Vorstöße offenbar weitgehend erfolglos

Den russischen Streitkräften sind laut britischem Militärgeheimdienst in den vergangenen 24 Stunden trotz verstärkter Gefechte keine größeren Geländegewinne gelungen. Ukrainische Gegenangriffe hinderten die Russen weiterhin am Vorrücken. Zudem sei Mariupol anders als von der Führung in Moskau behauptet noch nicht völlig unter russischer Kontrolle. Es gebe dort weiterhin schwere Kämpfe, wodurch auch die russische Donbass-Offensive erschwert werde. Die ukrainische Abwehr gegen Russlands Luft- und Seestreitkräfte sei in beiden Gebieten weiter sehr stark, hieß es in der Erklärung auf Twitter.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

