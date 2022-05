Stand: 26.05.2022 08:44 Uhr Russland-Ukraine-Krieg: Gericht entscheidet über Kämpfer aus Stahlwerk

In Russland entscheidet der Oberste Gerichtshof heute über das Schicksal der ukrainischen Kämpfer aus dem Asow-Stahlwerk in Mariupol. Die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau fordert, die Männer als Terroristen einzustufen. Außerdem droht einigen ein Prozess wegen angeblicher Gräueltaten. Wochenlang hatten sich etwa 2.500 ukrainische Kämpfer auf dem Gelände des Stahlwerks in Mariupol verschanzt, bevor sie sich den russischen Einheiten ergaben. Der Großteil von ihnen befindet sich in Kriegsgefangenschaft. Die Ukraine hofft, dass die Männer im Rahmen eines Gefangenenaustausches freikommen.

Lage im Donbass-Gebiet spitzt sich offenbar zu

Die Großstadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine steht weiter unter schwerem Beschuss. Nach Angaben aus Kiew greift das russische Militär die Region verstärkt mit Raketen und schwerer Artillerie an. Erste Soldaten sollen bereits bis in die Vororte vorgedrungen sein. Sjewjerodonezk und das benachbarte Lyssytschansk sind die letzten großen Städte, die im Gebiet Luhansk noch von ukrainischen Truppen gehalten werden. Sie könnten nun eingekesselt werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, die russischen Soldaten seien den eigenen Truppen in einigen Teilen des Ostens "zahlenmäßig weit überlegen". Einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge werden in den von Russland unterstützten Separatisten-Gebieten Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine rund 8.000 ukrainische Kriegsgefangene festgehalten.