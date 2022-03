Russland-Ukraine-Krieg: Feuerpausen offenbar teilweise brüchig Stand: 08.03.2022 13:48 Uhr Tag 13 des Krieges in der Ukraine: Bis zum Abend sollen Zivilisten aus fünf ukrainischen Großstädten evakuiert werden. Doch es gibt Berichte über russischen Beschuss. Seit Kriegsbeginn flüchteten nach UN-Angaben bislang zwei Millionen Menschen außer Landes. Die News im Überblick.

Dutzende Busse mit Zivilisten haben nach ukrainischen Angaben die Stadt Sumy im Nordosten des Landes verlassen. Endpunkt der Route ist die zentralukrainische Stadt Poltawa. Um Sumy herum habe die Feuerpause bislang großteils gehalten, sagte der dortige Regionalgouverneur am Mittag. Unter den Evakuierten seien auch 1.000 Gaststudenten. Die Fluchtroute aus Mariupol nach Saporischschja wurde hingegen laut ukrainischem Außenministerium von russischen Kräften beschossen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hält solche Darstellungen für "sehr glaubwürdig". Aus Irpin bei Kiew werden ebenfalls Menschen in Sicherheit gebracht. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Morgen verkündet, lokale Feuerpausen seien in Kraft und neben Sumy und Mariupol seien humanitäre Korridore auch für Kiew, Charkiw und Tschernihiw geöffnet. Ob die Evakuierungen dort funktionieren, wurde von ukrainischer Seite bislang nicht bestätigt.

AUDIO: Einschätzungen von Georg Mascolo zum Krieg in der Ukraine (5 Min) Einschätzungen von Georg Mascolo zum Krieg in der Ukraine (5 Min)

Chinas Präsident Xi: Lage "beunruhigend"

In einem Videogespräch mit Bundeskanzler Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Macron nannte Chinas Präsident Xi die Situation in der Ukraine "beunruhigend", wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete. Er mahnte eine friedliche Lösung an, vermied jedoch klare Schuldzuweisungen.

UN: Zwei Millionen Menschen aus Ukraine geflüchtet

Zwei Millionen Menschen flüchteten nach UN-Angaben bereits aus der Ukraine. UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet warf der russischen Regierung zudem die willkürliche Festnahme von 12.700 Anti-Kriegs-Demonstranten vor. Die Botschafter der 27 EU-Staaten wollen Insidern zufolge heute über neue Sanktionen gegen Russland und Belarus beraten.

Sumy: Mindestens 21 Tote bei Luftangriff in der Nacht

In der vergangenen Nacht gingen die Angriffe auf ukrainische Städte weiter. Bei Luftangriffen auf Sumy wurden den örtlichen Behörden zufolge mindestens 21 Menschen getötet, darunter auch zwei Kinder. In einigen Ortschaften seien auch Wohngebäude bombardiert worden. Die belagerte Hafenstadt Mariupol ist weiter ohne Strom, Wasser und Gas. Dort soll ein Kind an Dehydrierung gestorben sein, wie der ukrainische Präsident Selenskyj sagte.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opferzahlen durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Auf NDR Info hören Sie regelmäßig die News zum Ukraine-Konflikt:

Auf tagesschau.de gibt es im Netz rund um die Uhr Informationen zur Lage in der Ukraine:

Weitere Informationen Live-Blog: WHO beklagt Angriffe auf Krankenhäuser Nach dem russischen Einmarsch hat die Weltgesundheitsorganisation 16 Attacken auf medizinische Einrichtungen bestätigt. Mehr bei tagesschau.de. extern

Auch tagesschau24 hält Sie auf dem Laufenden:

Livestream von tagesschau24

Aktuelle Audios aus dem NDR Info Programm:

Meldungen zum Krieg in der Ukraine aus Norddeutschland:

Aktuelle Videos aus dem Programm des NDR Fernsehens:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 08.03.2022 | 12:00 Uhr