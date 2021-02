Minus 27 Grad: Schnee und Eis bereiten weiter Probleme Stand: 10.02.2021 09:33 Uhr In Niedersachsen sind die Temperaturen in der vergangenen Nacht teils unter minus 20 Grad gesunken. In weiten Teilen Norddeutschlands führen Schnee und Eis auf Straßen und im Bahnverkehr weiter zu Problemen.

Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger müssen weiter mit Behinderungen rechnen - zum Beispiel in Niedersachsen: "Es ist chaotisch", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig am frühen Morgen. Auf der A2 Richtung Dortmund zwischen Kreuz Wolfsburg und Peine war zu dem Zeitpunkt der Hauptfahrstreifen gesperrt, weil Lastwagenfahrer dort parkten und schliefen. Glatt sei es noch überall, die Straßenzustände seien weiterhin nicht gut, sagte der Sprecher. Unfälle habe es in der Nacht dort aber kaum gegeben. "Die Autofahrer haben sich offenbar darauf eingestellt". Aktuell wird allerdings vor gefrierendem Nebel auf der A7 südlich von Göttingen mit geringen Sichtweiten gewarnt. Gestern hatte es enorme Staus auf den Autobahnen in Niedersachsen gegeben.

Räumfahrzeug brennt auf A7 in Schleswig-Holstein

Wegen eines brennenden Räumfahrzeugs war in Schleswig-Holstein die A7 bei Alt Duvenstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in der Nacht zeitweilig voll gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn dort wieder frei. Der Start in den Berufsverkehr verlief in Schleswig-Holstein relativ ruhig. Zu insgesamt rund 20 Glätteunfällen kam es in Lübeck, den Kreisen Plön, Stormarn und Ostholstein. Dabei wurde laut Polizei niemand schwer verletzt. "Wir sind glimpflich davon gekommen, hoffentlich bleibt das auch so", sagte ein Sprecher. Autofahrer sollten ihr Tempo an die witterungsbedingten Gegebenheiten anpassen.

Die aktuelle Lage auf den Straßen erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsservice.

Weiter starke Einschränkungen im Bahnverkehr

Auch Bahnreisende müssen weiter mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. So bleibe der Betrieb im Harz-Weser-Netz noch bis mindestens 10 Uhr eingestellt, hieß es bei der Deutschen Bahn. Außerdem sei der Bahnhof Wolfsburg aktuell nicht erreichbar. Zwischen Hannover und Wolfsburg verkehre ein Schienenersatzverkehr mit Bussen. Von Berlin in Richtung Hannover fahren keine Fernzüge. Ebenso sind die Verbindungen zwischen Hamburg und den Städten Kiel, Lübeck und Westerland unterbrochen. Zwischen Hamburg und Frankfurt beziehungsweise München sowie zwischen Hamburg und Bremen, Münster und Köln seien die Verbindungen eingeschränkt und deutlich verspätet. Geplante Reisen sollten mindestens eine Stunde vor Fahrtbeginn überprüft oder auf einen anderen Tag verschoben werden. Auch bei der Bahn-Hotline (0 8000) 99 66 33 gibt es Infos, sowie auf den Internetseiten von regionalen Betreibern wie NordWestBahn und metronom. In Hannover stellte der Betreiber Üstra den Stadtbahnverkehr komplett ein. Grund sei, dass der Frost an Übergängen Betonplatten angehoben habe, die die Gleise blockieren. Der Busverkehr in der Stadt wurde wieder aufgenommen.

Örtlich schneit es weiter - in Hamburg sieben Zentimeter Neuschnee

In Schleswig-Holstein breitet sich der Schnee vorerst wohl noch weiter aus. Bis mindestens heute Nachmittag könne es weiter schneien, so der Hamburger Meteorologe Frank Böttcher. In der Region Lübeck soll es laut Deutschem Wetterdienst bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. Auch im Hamburger Raum gab es in der vergangenen Nacht weitere Schneefälle. In der Hansestadt ist die Stadtreinigung mit 840 Mitarbeitern im Einsatz, um die Straßen zu räumen. "Wir haben mit Schnee in Höhe von fünf bis sieben Zentimetern zu kämpfen und haben Schneepflüge an den Einsatzfahrzeugen. Das passiert nicht allzu häufig in Hamburg", sagte Andree Möller von der Stadtreinigung. Gestreut werden allein über 3.000 Straßen-Kilometer.

In Mecklenburg-Vorpommern könnten Orte abgeschnitten werden

Viel Schnee und Wind gab es gestern auch für den Bereich Wittow auf Rügen und Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern. Dort lagen nach Angaben des Meteorologen Stefan Kreibohm vom NDR Wetterstudio auf Hiddensee am Dienstag bereits 35 Zentimeter Schnee. Heute werde der Schneefall auch den Darß und die Küste Mecklenburgs erfassen und könne möglicherweise den Schaalsee an der westlichen Landesgrenze erreichen, sagte der Wetterexperte. In Wittow und auf Hiddensee könne es noch ein halber Meter werden. Es könne auch erneut zu Schneeverwehungen kommen. Kreibohm vermutet, dass einige Ortschaften dann nicht mehr erreichbar sein könnten. Bei mehreren Glätte-Unfällen wurden in MV mindestens drei Menschen verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Wie Polizeisprecher in Rostock, Neubrandenburg und Anklam erklärten, gab es insgesamt etwa 20 solcher Unfälle, die regional zu Verkehrsbehinderungen führten.

Niedersachsen: Bis minus 27 Grad

Auf die heftigen Schneefälle der vergangenen Tage folgt nun Dauerfrost. In der vergangenen Nacht sanken die Temperaturen teilweise unter minus 20 Grad Celsius. Der Deutsche Wetterdienst meldete für 6 Uhr morgens in Göttingen minus 22 Grad. In Wetze/Northeim wurden um 5 Uhr sogar minus 27 Grad gemessen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden zweistellige Minusgrade erreicht - in Anklam und Neubrandenburg etwa minus 12 Grad, in Grambow-Schwennenz minus 16 Grad.

Auch tagsüber sollen die Temperaturen heute nirgendwo in Norddeutschland über die Null-Grad-Marke steigen. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 Grad an der Küste und -10 Grad im Oberharz.

Erneut fällt Präsenzunterricht an vielen Schulen aus

Viele Schulen in Niedersachsen bleiben auch heute geschlossen. Statt Unterricht findet aber Homeschooling statt. Eine Liste der betroffenen Schulen finden Sie hier:

Junge nach Eiskletterei in Ostsee gestürzt

Auf der Insel Usedom wurde ein Junge aus der Ostsee gerettet. Wie ein Sprecher des Amtes Usedom-Süd sagte, war er bei Kölpinsee (Vorpommern-Greifswald) auf dem zusammengetriebenen Eis an der Ostseeküste herumgeklettert und dabei wohl ins Wasser gestürzt. Passanten alarmierten Feuerwehr und Rettungskräfte, die den stark Unterkühlten bergen konnten. Er kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Eisflächen in Norddeutschland sollten nicht betreten werden, warnen Meteorologen und Behörden. Das Eis sei trotz der niedrigen Temperaturen noch sehr dünn und nicht tragfähig. Es bestehe Lebensgefahr.

Dauerfrostperiode beeinträchtigt Binnenschifffahrt

Von heute Abend an werden der Mittellandkanal und der Elbe-Seitenkanal für die Binnenschifffahrt gesperrt. Das teilte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Braunschweig mit. Die Eisbrecher, die sonst auf diesen Kanälen unterwegs sind, werden vorsichtshalber auf die Weser abgezogen, um dort vor Wehren Eisschollen zu brechen. So solle der Druck durch das Eis gemindert werden, sagte ein Sprecher. Mit Blick auf die angekündigte Dauerfrostperiode könnten die Eisbrecher den Mittellandkanal und den Elbe-Seitenkanal voraussichtlich ohnehin nur noch eingeschränkt frei halten. Sobald sich die Eissituation entspannt, sollen die Kanäle wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden.

Fährverkehr zu den Inseln stark eingeschränkt

Viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln fahren eingeschränkt oder fallen ganz aus. So wird auch heute der Fährverkehr Harlesiel-Wangerooge eingestellt, Spiekeroog könnte dann ebenfalls betroffen sein. Einschränkungen gibt es auch im Fährverkehr zu den Nordfriesischen Inseln. Für die Ostsee teilte Scandlines mit, dass die Fähre Rostock-Gedser wieder verkehrt. Auf der Strecke Puttgarden-Rødby führen die Fähren planmäßig.

Passagieren wird dringend geraten, sich vor Antritt ihrer Reise online auf den Seiten der Reedereien über aktuelle Ausfälle und Verschiebungen zu informieren.

