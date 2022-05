Stand: 29.05.2022 07:30 Uhr Krieg in der Ukraine: Tote bei russischen Angriffen im Donbass

Bei weiteren russischen Angriffen auf ukrainische Städte sind lokalen Behörden zufolge mehrere Zivilisten getötet oder verwundet worden. Präsident Selenskyj sprach in seiner täglichen Videobotschaft von sinnlosen, barbarischen Angriffen. Er rief die internationale Gemeinschaft auf, Russland offiziell als Terrorstaat einzustufen. Besonders umkämpft ist nach wie vor die Großstadt Sewerodonezk im Donbass. Nach Angaben des Regionalgouverneurs Hajdaj ist die Stadt weiter unter ukrainischer Flagge. Er widersprach damit russischen Berichten, nach denen Sewerodonezk vollständig eingenommen worden sein soll.

Putin warnt vor weiteren Waffenlieferungen

Gestern hatte der russische Präsident Putin Deutschland und Frankreich vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. In einem Telefongespräch mit Bundeskanzler Scholz und dem französischen Präsidenten Macron sagte der Kreml-Chef nach russischen Angaben, weitere Waffenlieferungen seien "gefährlich". Dadurch bestehe das Risiko, dass sich in der Ukraine "die Situation weiter destabilisiert und die humanitäre Krise verschärft". Putin habe auch seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. In dem 80-minütigen Gespräch hätten Scholz und Macron Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand, einem Rückzug der russischen Truppen und direkten Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj aufgefordert, teilte ein Sprecher der Bundesregierung mit. Putin stellte laut Kreml in Aussicht, bei Lockerungen der westlichen Sanktionen gegen sein Land die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine zu ermöglichen. Russland sei "bereit", Möglichkeiten "für einen Getreide-Export ohne Hemmnisse zu finden", sagte Putin den Angaben zufolge.

