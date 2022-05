Stand: 27.05.2022 06:40 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj wirft Russland "Völkermord" vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft der russischen Armee vor, Städte und Orte in der Ostukraine auszulöschen. Weite Teile des Donbass würden unbewohnbar, sagte Selenskyj in seiner täglichen Fernsehansprache. Er nannte das Vorgehen Russlands eine offensive Politik des Völkermords. Die ukrainische Armee steht eigenen Angaben zufolge im äußersten Osten ihrer Front stark unter Druck. Selenskyj forderte den Westen auf, nicht länger mit Russland zu spielen. Vielmehr sollten härtere Sanktionen gegen Moskau verhängt werden, um den "sinnlosen Krieg" zu beenden.

Die US-Regierung stellte unterdessen klar, dass derzeit nicht geplant sei, Sanktionen gegen Russland zu lockern, um Getreideexporte zu ermöglichen. Hintergrund ist eine weltweite Nahrungsmittelkrise, weil Getreide aus der Ukraine und Russland ausbleibt. Der Kreml in Moskau hatte gestern angeboten, den Export anzukurbeln. Voraussetzung sei aber, dass Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden.

Ukraine-Botschafter Melnyk enttäuscht von Scholz-Auftritt in Davos

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, hat Bundeskanzler Scholz (SPD) nach dessen Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos mangelnde Führungsstärke und eine Missachtung ukrainischer Interessen vorgeworfen. Der "Bild"-Zeitung sagte Melnyk: "Militärisch wird die Ukraine von Berlin schlicht und einfach im Stich gelassen." Man habe sich in Kiew erhofft, aus der Rede von Scholz in Davos "herauszuhören, mit welchen ganz konkreten Schritten die Ampel uns massiv unterstützen wird, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt." Doch das sei nicht erfolgt. Melnyk warf Scholz fehlende Führungskraft und Courage vor. Auch beim Thema der Beitrittskandidatur der Ukraine für eine EU-Mitgliedschaft habe es "leider keine ermutigenden Signale an die Ukrainer" gegeben.