Stand: 08.08.2022 07:11 Uhr Krieg in der Ukraine: Selenskyj erwartet weitere Waffenlieferungen

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat angesichts schwerer Kämpfe im Donbass seinen Landsleuten neue Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Er erwarte in den kommenden Tagen dazu gute Nachrichten von Partnern, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Zugleich erneuerte er seine Vorwürfe an Russland, das Atomkraftwerk Saporischschja beschossen zu haben. Die Anlage war gestern erneut unter Feuer geraten. Russland und die Ukraine geben sich gegenseitig die Schuld für den Beschuss.

Wegen der Vorfälle an Europas größtem Atomkraftwerk drängt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) darauf, Zugang zu der Anlage zu bekommen. Auch der vorherige Angriff am Freitag "unterstreicht die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könnte", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Die Anlage in Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk in Europa. Sie ist seit Anfang März von russischen Truppen besetzt, wird aber weiterhin von einem ukrainischen Staatskonzern betrieben. Teile der Anlage wurden bei einem Angriff am Freitag beschädigt.

"Razoni" noch nicht im Libanon angekommen

Noch immer ist unklar, wann und wo der erste Getreidefrachter, der seit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen hat, entladen wird. Die "Razoni" wurde ursprünglich gestern im Libanon erwartet, stoppte aber unerwartet seine Fahrt und hat bislang noch kein offizielles neues Ziel. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wollten private Händler offenbar einen Teil der Maislieferung nach Syrien verkaufen. Der Export von Lebensmitteln in das Bürgerkriegsland ist legal, wird aber durch die westlichen Sanktionen gegen die syrische Regierung von Präsident Assad erschwert.

Hinweis zur Berichterstattung Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.