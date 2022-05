Stand: 05.05.2022 20:15 Uhr Krieg in der Ukraine: Scholz kündigt Besuch von Baerbock an

Bundeskanzler Scholz hat einen Besuch von Außenministerin Baerbock in der Ukraine angekündigt. Baerbock werde "demnächst" in die Ukraine reisen, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Zuvor hatte Bundespräsident Steinmeier nach dem Eklat um seine Ausladung durch Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert. "Der Bundespräsident und der ukrainische Präsident haben sehr sorgfältig miteinander gesprochen, das ist eine gute Sache", sagte Scholz. Baerbocks Visite wäre der erste Besuch eines Mitglieds der Bundesregierung in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar.

Bei dem Telefonat zwischen Steinmeier und Selenskyj waren "die Irritationen aus der Vergangenheit" ausgeräumt worden, wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Putin entschuldigt sich offenbar für Lawrow-Äußerung

Nach den als antisemitisch kritisierten Äußerungen des russischen Außenministers Lawrow hat sich Kremlchef Putin nach israelischen Angaben entschuldigt. Das teilte das Büro von Israels Ministerpräsident Bennett nach einem Telefonat mit Putin mit. Bennett habe die Entschuldigung angenommen. Aus dem Kreml hieß es lediglich, der russische Präsident habe in dem Telefonat die freundschaftlichen Beziehungen seines Landes zu Israel betont.