Krieg in der Ukraine: Scholz bekräftigt Haltung zu Panzerlieferung

Bundeskanzler Scholz hat seine Haltung bekräftigt, keine Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Dem Deutschlandfunk sagte er, die Bundesrepublik mache keine Alleingänge - weder die USA, noch Großbritannien oder Frankreich liefern Kampfpanzer westlicher Bauart. Scholz sagte, die Bundesregierung tue sehr viel. Gerade die Waffen, die Deutschland zur Verfügung gestellt habe, hätten "den Unterschied gemacht und die Erfolge, die jetzigen Erfolge, die die Ukraine verzeichnet auch ermöglicht". Deshalb mache es "Sinn, dass wir dort weitermachen". Die Ukraine fordert den Westen und konkret Deutschland seit Monaten auf, ihr auch westliche Kampf- und Schützenpanzer zu liefern. Bisher hat kein NATO-Land entsprechende Kampfpanzer geliefert.

Unterdessen genehmigte die Bundesregierung den Verkauf von 18 Haubitzen aus deutscher Produktion an die Ukraine, wie ein Sprecher am Sonnabend bestätigte. Es geht um einen geplanten Auftrag Kiews beim Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann. Die Haubitzen können laut Bericht der "Welt am Sonntag" allerdings frühestens in zweieinhalb Jahren ausgeliefert werden.

Ukrainische Staatsanwaltschaft befürchtet weitere Leichenfunde

Die ukrainische Staatsanwaltschaft befürchtet Leichenfunde in so gut wie allen Ortschaften, die von der russischen Armee besetzt waren. Zuvor waren in der zurückeroberten Stadt Isjum hunderte Tote zum Teil mit Folterspuren entdeckt worden. Präsident Selenskyj hatte deswegen eine deutliche Reaktion der Weltgemeinschaft gefordert. Man dürfe nicht zusehen, wie Russland töte und foltere. Selenskyj begrüßte die Entscheidung der Vereinten Nationen, die Vorfälle durch Beobachter prüfen zu lassen.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte mit Blick auf den Fund, Russlands Angriffskrieg ziehe eine Spur von Blut und Zerstörung durch die Ukraine. Er kündigte an, dass die russische Führung und alle die für Rechtsverstöße in der Ukraine verantwortlich seien, zur Rechenschaft gezogen würden. US-Außenminister Blinken sprach von möglichen Kriegsverbrechen. Nach dem Rückzug der russischen Armee waren in der Nähe der Stadt Isjum mehr als 440 Gräber entdeckt worden.

Hinweis zur Berichterstattung: Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch offizielle Stellen der russischen und der ukrainischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

