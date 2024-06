Wahlen in MV: Ergebnisse und Analysen im Liveticker Stand: 09.06.2024 08:00 Uhr Prognosen, Hochrechnungen, erste Ergebnisse: In mehr als 700 Orten werden in Mecklenburg und Vorpommern neue Gemeindevertretungen, ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die Kreistage der sechs Landkreise, die Bürgerschaft in Rostock und die Stadtvertretung in Schwerin sowie die Abgeordneten für das EU-Parlament gewählt. Von der Eröffnung der Wahllokale bis zu vorläufigen Ergebnissen in der Nacht - alles Wichtige rund um die Kommunal- und Europawahl hier im Liveticker.

Das Wichtigste in Kürze

Die Wahllokale in MV sind geöffnet

Die Wahllokale in Mecklenburg-Vorpommern sind geöffnet. 1,35 Millionen Wahlberechtigte gibt es bei uns im Land. Alle, die mindestens 16 Jahre alt, sind dürfen ihre Kreuze machen.

Gleich geht´s los: 1,35 Millionen Wahlberechtigte in MV

Parallel zur Europawahl finden in Mecklenburg-Vorpommern heute Kommunalwahlen statt. Rund 1,35 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die Vergabe der 520 Sitze in den sechs Kreistagen und den beiden kreisfreien Städten des Bundeslandes neu zu bestimmen. Um 8 Uhr öffnen die Wahllokale. Außerdem werden nach Angaben der Landeswahlleitung in 722 Gemeinden die Gemeindevertretungen gewählt, wo insgesamt rund 6.300 Mandate zu vergeben sind. Weiterhin stehen in 483 Gemeinden die Posten der Bürgermeisterin beziehungsweise des Bürgermeisters zur Disposition.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2024 | 08:00 Uhr