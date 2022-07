Stand: 04.07.2022 13:53 Uhr Krieg in der Ukraine: Russische Armee rückt im Osten weiter vor

Im Osten der Ukraine bleiben die ukrainischen Streitkräfte am 131. Tages des Kriegs stark unter Druck. In der Region Luhansk rücken russische Einheiten nach Angaben aus den Kampfgebieten weiter vor, sie haben dort demnach fast das gesamte Gebiet unter Kontrolle. Präsident Putin gratulierte laut russischen Medien seinen Truppen bereits zur "Befreiung" des Gebietes.

Beobachter und Experten rechnen nun mit einem Großangriff auf die Region Donezk. Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass es dort wochenlange zermürbende Kämpfe geben wird. Auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer im Süden des Landes weht dagegen nach ukrainischen Angaben nun wieder die eigene Flagge - die russischen Truppen hatten die Insel in der vergangenen Woche geräumt.

AUDIO: Die Lage in der Ukraine am Montagmittag (4 Min) Die Lage in der Ukraine am Montagmittag (4 Min)

Schulze: Wiederaufbau der Ukraine eine große Aufgabe

Bundesentwicklungsministerin Schulze hat den Wiederaufbau der kriegszerstörten Gebiete in der Ukraine als immense Aufgabe bezeichnet. Die SPD-Politikerin sagte, es sei wichtig, schon jetzt die Weichen zu stellen. Die Menschen in der Ukraine benötigten ein Dach über dem Kopf, Schulen sowie eine intakte Infrastruktur. Schulze nimmt in Lugano in der Schweiz an einer Konferenz teil, auf der Vertreter aus rund 40 Ländern sowie von internationalen Organisationen über den Wiederaufbau des Landes beraten.

Die ukrainische Regierung will bei der Konferenz ihre Prioritäten für den Wiederaufbau vorstellen. Sie erhofft sich Zusagen, welche Länder oder Organisationen welchen Teil übernehmen. Präsident Selenskyj wird per Video zugeschaltet.

Weitere Informationen Krisengipfel zur Inflation mit Arbeitgebern und Gewerkschaften Kanzler Scholz hat zu diesem Treffen eingeladen. Diskutiert werden soll, wie der rasante Anstieg der Preise gedämpft werden kann. mehr