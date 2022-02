Krieg in der Ukraine: Kämpfe um Kiew gehen weiter Stand: 26.02.2022 10:42 Uhr Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine spitzt sich der Kampf um Kiew zu. Aus der Hauptstadt werden Schüsse und Explosionen gemeldet. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Präsident Selenskyj trat am Morgen Gerüchten entgegen, er habe das Land verlassen. "Ich bin hier. Wir werden die Waffen nicht niederlegen", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, die vor seinem Amtssitz aufgenommen wurde. Die Behörden warnen vor Straßenkämpfen in der Hauptstadt. Kiews Bürgermeister Klitschko sprach davon, dass bis zum frühen Morgen 35 Menschen, darunter zwei Kinder, verletzt worden seien. Gefechte werden von ukrainischer Regierungsseite zudem aus der Nähe von Mariupol, Cherson, Mykolajiw und Odessa an der Schwarzmeerküste gemeldet. In Polen kamen nach Regierungsangaben binnen eines Tages 35.000 Geflüchtete aus der Ukraine an.

AUDIO: Kommentar: Europa muss sich im Ukraine-Konflikt entscheiden

Die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland traten in der Nacht in Kraft. Sie schließen auch das Einfrieren möglicher Vermögenswerte von Präsident Putin und Außenminister Lawrow in der EU ein. Die USA und Großbritannien schlossen sich den persönlichen Strafmaßnahmen an. Eine gegen Russlands Einmarsch gerichtete Resolution ist im UN-Sicherheitsrat wie erwartet am Veto Russlands gescheitert. Mehrere Staaten, darunter die USA, Frankreich, die Niederlande und Tschechien, kündigten weitere Militärhilfe an. Bei Anti-Kriegs-Protesten in Russland soll es am Freitag erneut Hunderte Festnahmen gegeben haben.

