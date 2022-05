Stand: 18.05.2022 05:49 Uhr Krieg in der Ukraine: Finnland und Schweden beantragen NATO-Beitritt

Schweden und Finnland reichen heute gemeinsam im NATO-Hauptquartier in Brüssel ihre Mitgliedsanträge ein. Die nordeuropäischen Länder wollen dem Militärbündnis aus Sorge um ihre Sicherheit nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine beitreten. Beide Länder geben damit ihre lange Tradition der militärischen Bündnisfreiheit auf. Die Erweiterung bedarf der Zustimmung aller 30 bestehenden NATO-Staaten. Die Türkei droht allerdings weiter damit, das Aufnahmeverfahren mit einem Veto zu blockieren. Bundeskanzler Scholz will sich für ein "sehr zügiges" NATO-Beitrittsverfahren für die nordeuropäischen Länder einsetzen.

Zukunft von ukrainischen Asow-Gefangenen unklar

Nach dem Ende der Belagerung des Asow-Stahlwerks im ukrainischen Mariupol ist das Schicksal der Soldaten, die auf von Russland kontrolliertem Gebiet festgehalten werden, unklar. Kiew setzt auf einen Gefangenenaustausch. Der Präsident des russischen Parlaments, Wolodin, sprach sich generell dagegen aus. Er bezeichnete die ukrainischen Soldaten als "Nazi-Verbrecher" und verlangte, sie vor Gericht zu bringen. Insgesamt ergaben sich mehr als 260 ukrainische Kämpfer, die sich zuvor im Stahlwerk in Mariupol verschanzt hatten, darunter 53 Schwerverletzte.