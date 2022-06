Stand: 02.06.2022 12:45 Uhr Krieg in der Ukraine: Erstmals Mehrheit für US-Atomwaffen in Deutschland

Eine Mehrheit der Deutschen (52 Prozent) spricht sich für den Verbleib von US-amerikanischen Atomwaffen in Deutschland aus. Das hat eine repräsentative Infratest dimap-Umfrage im Auftrag des ARD-Politikmagazins "Panorama" ergeben, die damit einen Meinungsumschwung belegt. 40 Prozent der Befragten sagen demnach, die Atomwaffen sollten unverändert stationiert bleiben, zwölf Prozent befürworten sogar eine Modernisierung und Aufstockung. 39 Prozent votieren für einen Abzug.

Damit hat sich seit dem Krieg in der Ukraine auch die Haltung der Deutschen zu Atomwaffen verändert. In den vergangenen Jahren hatte es in vergleichbaren Umfragen oft sehr deutliche Mehrheiten für einen Abzug der US-Atomwaffen gegeben. Noch Mitte 2021 waren etwa laut einer Studie der Münchener Sicherheitskonferenz nur 14 Prozent der Befragten für Atomwaffen in Deutschland, eine Mehrheit von 57 Prozent wollte deren Abzug.

Habeck: Russland wirtschaftlich bald am Ende

Russland könnte wegen der Sanktionen des Westen nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Habeck wirtschaftlich bald am Ende sein. Zwar sei es Präsident Putin vielleicht noch möglich, die Armee über heimische Produkte wie Öl oder Weizen zu versorgen. Der Grünen-Politiker betonte in der Haushaltsdebatte des Bundestages, die Wirtschaft des Landes jedoch breche dramatisch ein. Putin könne von den Öl- oder Gas-Einnahmen wegen der Sanktionen faktisch nichts mehr kaufen, so Habeck. Als Beispiel verwies der Minister auf fehlende Sicherheitsupdates für Flugzeuge. Das habe die Konsequenz, dass die Maschinen bald am Boden blieben. Auch der Handel mit neutralen oder gar prorussischen Ländern gehe deutlich zurück, ergänzte der Ressortchef.

