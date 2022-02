Krieg in der Ukraine: Erste russische Einheiten offenbar in Kiew Stand: 25.02.2022 12:05 Uhr Russland setzt seinen Militärschlag gegen die Ukraine fort. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums sind erste russische Einheiten in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Die EU bereitet unterdessen weitere Sanktionen gegen Russland vor - und auch die UEFA hat reagiert. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Das ukrainische Militär kämpft im Großraum Kiew eigenen Angaben zufolge gegen russische Truppen. Die Behörden in Kiew riefen die Bevölkerung im nordwestlichen Stadtteil Obolon dazu auf, "Im Zusammenhang mit der Annäherung aktiver Feindseligkeiten" die Straßen zu meiden. In der Nähe der Regierungszentrale waren nach Agenturangaben Schüsse zu hören. Präsident Wolodymyr Selenskyj, der zur Generalmobilmachung der Bevölkerung aufgerufen hat, sagte in einer Videobotschaft: "Ich bleibe in der Hauptstadt, bleibe bei meinem Volk." Am Morgen erschütterten Berichten zufolge mehrere Explosionen Kiew. Selenskyj warf der russischen Armee vor, auch zivile Gebiete anzugreifen. Russischen Medienberichten zufolge dementiert Russland, Kiew mit Raketen beschossen zu haben. Das Gesprächsangebot, das Selenskjy gemacht hat, nimmt das russische Präsidialamt nach eigenen Angaben zur Kenntnis. An den seit Langem bekannten Forderungen ändere sich nichts.

AUDIO: Krieg in Ukraine: Norddeutschland bereitet sich auf Flüchtlinge vor (3 Min) Krieg in Ukraine: Norddeutschland bereitet sich auf Flüchtlinge vor (3 Min)

Russland war am Donnerstag auf Befehl von Präsident Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert. Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten bei einem Sondergipfel einem umfangreichen Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt. Weitere Maßnahmen würden "dringend" vorbereitet, so EU-Ratspräsident Charles Michel. Auch die USA kündigten harte wirtschaftliche Sanktionen an. Der Europäische Fußballverband verlegte das Champions-League-Finale von St. Petersburg nach Paris. In der ganzen Welt gehen Menschen auf die Straße, um gegen den Krieg zu protestieren. Für Sonntag ist eine Großdemo in Berlin geplant. Die Vereinten Nationen stellen sich auf bis zu vier Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine ein, sollte sich die Situation weiter verschlechtern. Für das Wochenende ist ein Krisentreffen der EU-Innenminister angekündigt worden.

Weitere Informationen Liveblog: Merkel verurteilt russischen Einmarsch "aufs Schärfste" Der "Angriffskrieg Russlands markiert eine tiefgreifende Zäsur in der Geschichte Europas nach dem Ende des Kalten Krieges", so die frühere Kanzlerin. Mehr bei tagesschau.de. extern

