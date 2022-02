Krieg in der Ukraine: Deutschland liefert nun doch Waffen Stand: 26.02.2022 19:36 Uhr Nach dem Einmarsch der russischen Armee gehen die Gefechte in der Ukraine weiter. Die Bundesregierung will nun doch Waffen schicken. In Norddeutschland demonstrierten Tausende Menschen gegen den Krieg. Die aktuellen Ereignisse im Überblick.

Deutschland wird 1.000 Panzer-Abwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine schicken. Das bestätigte Bundeskanzler Scholz (SPD) via Twitter. Zunächst wollte die Bundesregierung nur Helme liefern.

Kiew ist laut Ukraines Präsident Selenskyj weiter unter ukrainischer Kontrolle. "Wir haben den feindlichen Angriffen widerstanden und wehren sie erfolgreich ab", sagte Selenskyj am Mittag. Die ukrainische Armee verteilte nach eigenen Angaben 25.000 automatische Waffen an Zivilisten. Unabhängige Berichte über die genaue Lage gibt es kaum. Russland warf der Ukraine vor, Verhandlungen abgelehnt zu haben. Daher werde der Vormarsch fortgesetzt. Die ukrainische Seite wies die Darstellung zurück, dass sie sich weigere, zu verhandeln. Man sei aber auch nicht bereit, Ultimaten oder inakzeptable Bedingungen hinzunehmen.

Tausende Menschen in Norddeutschland demonstrieren gegen Krieg

In Kiel haben nach Polizeiangaben am Sonnabend rund 5.000 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Auch in anderen norddeutschen Städten gab es Demos - etwa in Hannover und Hamburg.

Neue Sanktionen der EU gegen Russland traten inzwischen in Kraft. Sie sollen auch Präsident Putin und Außenminister Lawrow direkt treffen. Deutschlands Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock sprachen sich überdies für "gezielte Einschränkungen" für Russland im internationalen Finanzabwicklungssystem SWIFT aus. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, wie die Kollateralschäden einer Abkopplung so eingegrenzt werden können, dass sie die Richtigen trifft."

Unterdessen fliehen weiterhin viele Menschen aus der Ukraine. Allein in Polen kamen nach Angaben aus Warschau seit Donnerstag etwa 100.000 Geflüchtete an. Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg bereiten sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor.

