BUND: "Wir brauchen echte Mehrweg-Lösungen"

Dem Recycling-Experten Rolf Buschmann vom BUND gehen die geplanten Verbote der Regierung nicht weit genug. Er zeigte sich im NDR Interview skeptisch, dass die geplanten Verbote ihre Wirkung erzielen. Buschmann sagte am Donnerstag, er halte die Ausnahme-Regelung für "Hemdchenbeutel" für Obst und Gemüse für nicht schlüssig. Papiertüten seien leider auch keine Alternative zur Plastiktüte. Sie bräuchten zu viel Wasser und Energie in der Herstellung. Laut Buschmann müsste eine Papiertüte allein acht Mal genutzt werden, damit die Ökobilanz stimme.

Eine Idee: Einkaufstasche gegen Pfand

Die "Hemdchenbeutel" könne der Handel leicht ersetzen, etwa durch Mehrwegkörbchen oder Extra-Behälter am Einkaufswagen. "Für den Rest bin ich als Kunde selbst verantwortlich", sagt Buschmann. Echtes Mehrweg sei, wenn der Handel den Kunden Lösungen biete, die Mehrweg-Systeme sind. Beispielsweise könnte eine Einkaufstasche gegen Pfand eine solche Lösung darstellen.

Warum die Obstbeutel nicht verboten werden

Das Kabinett hatte am Mittwoch einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Plastiktüten im Handel untersagt. Ausgenommen sind allerdings die "Hemdchenbeutel". Auch Mülltüten soll es weiterhin geben. Umweltministerin Schulze führt Umweltschutz-Gründe an, weshalb die "Hemdchentüten" weiterhin erlaubt seien. Sie zu verbieten, produzierte im Effekt mehr neuen Verpackungsmüll. Recycling-Experte Buschmann widerspricht in diesem Punkt. "Es ist einfach ein logistisches Problem, das der Handel da aushebeln möchte."

