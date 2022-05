Stand: 01.05.2022 11:28 Uhr Internationaler Tag der Pressefreiheit am 3. Mai - NDR berichtet

Internationaler Tag der Pressefreiheit: Im NDR Fernsehen läuft dazu am 3. Mai um 23.30 Uhr die Sondersendung Medien im Krieg - Pressefreiheit unter Druck - Ein Talk mit Anja Reschke. Im Mittelpunkt steht eine Rede von Friedensnobelpreisträger Dmitrij Muratow. Im Anschluss diskutiert Reschke mit Gästen aus Journalismus, Politik und Wissenschaft. NDR Info wird am 3. Mai und in der ARD Infonacht zum 4. Mai die Lage der Pressefreiheit im Ausland vertiefen sowie über die Situation von Medienschaffenden in Deutschland berichten. NDR 2 sendet am 3. Mai um 19.05 Uhr ein NDR 2 Spezial - Das Thema zum Tag der Pressefreiheit. N-JOY greift das Thema bereits am Sonntag, 1. Mai, um 20 Uhr in der Sendung N-JOY Weltweit auf und geht dem Journalismus in der Ukraine sowie Angriffen auf die Pressefreiheit in Griechenland nach.