Hamburger Woche der Pressefreiheit: Programm und Hintergrund Stand: 13.10.2024 12:00 Uhr Die Hamburger Woche der Pressefreiheit hat begonnen. Zum Auftakt empfing Ingo Zamperoni im Rolf-Liebermann-Studio prominente Gäste wie Juli Zeh und Georg Mascolo. Bis Freitag gibt es ein vielfältiges Programm mit internationalen Gästen, zahlreichen Diskussionen und Workshops.

Pressefreiheit ist die Grundlage für freie Meinungs- und Willensbildung und damit unverzichtbar für unsere Demokratie. Doch ist sie zunehmend bedroht: in vielen Ländern, weltweit, aber auch in Deutschland. Bis Freitag bietet die Hamburger Woche der Pressefreiheit ein vielfältiges Programm mit internationalen Gästen und kostenlosen Angeboten für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrkräfte sowie Bürgerinnen und Bürger.

Prominente Gäste zum Auftakt bei Ingo Zamperoni

Ingo Zamperoni diskutierte zum Auftakt am Sonntag im Rolf-Liebermann-Studio mit prominenten Gästen zum Thema "Was hält uns noch zusammen?". Diese Frage beschäftigt derzeit viele Menschen im Land. Welche Rolle spielen dabei die Medien? Wie steht es um die Freiheit der Presse? Darüber sprach Zamperoni mit Juli Zeh, Schriftstellerin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin in Brandenburg, der Politökonomin und Expertin für Transformationsforschung Maja Göpel sowie Johanna Weinhold, freie Journalistin aus Sachsen und Georg Mascolo, ehemaliger SPIEGEL-Chefredakteur, Investigativjournalist und Buchautor. Im Mittelpunkt stand das Spannungsverhältnis von Meinungsfreiheit und der Spaltung der Gesellschaft. Zudem wurde über Möglichkeiten zur Überwindung der gesellschaftlichen Gräben gesprochen.

Initiative der Zeit Stiftung Bucerius und der Körber Stiftung

Die Hamburger Woche der Pressefreiheit ist eine Initiative der Körber Stiftung und der Zeit Stiftung Bucerius. Weitere Informationen über die Initiatoren und Partner der Hamburger Woche der Pressefreiheit gibt es auf der zentralen Webseite. NDR Info ist mit seinem umfangreichen Angebot zentraler Partner.

Fakten checken, Missstände aufdecken, Meinungen abbilden

Seit mehr als 25 Jahren bietet NDR Info unabhängigen Journalismus, der kritisch hinterfragt, Fakten checkt, Missstände aufdeckt und Meinungsvielfalt abbildet. Wir sehen es als unsere Aufgabe, diese uneingeschränkte Arbeit von Journalistinnen und Journalisten zu verteidigen und engagieren uns daher als Partner der Hamburger Woche der Pressefreiheit.

Das Informationsprogramm des Norddeutschen Rundfunks stärkt mit seinen Veranstaltungen und begleitenden Programmangeboten im Hörfunk, Fernsehen und Online-Angebot die Bedeutung der Pressefreiheit für Demokratie und gesellschaftlichen Diskurs.

Programmübersicht NDR Info Dienstag, 15. Oktober, 20 - 21:30 Uhr I "Amerika, wir müssen reden"

NDR Info Live-Podcast

Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg, Hauptdeck

Sonderfolge zu den Gefahren gezielter Desinformation im Vorfeld der US-Wahl mit Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon.

Tickets



Mittwoch, 16. Oktober, 8 - 13 Uhr I NDR Info Newscamp

Medien-Insights für Schulklassen ab 10. Jahrgang

NDR Hamburg-Lokstedt

Wie entstehen die tagesschau TikTok News? Wo werden die Radionachrichten produziert? Was hat Pressefreiheit mit mir zu tun? NDR Journalist*innen erarbeiten mit Jugendlichen Medien-Insights.

Ab 16.09.2024 Anmeldungen der Klassen durch Lehrkräfte auf www.ndr.de/einfachmedien



Mittwoch, 16. Oktober, 15:30 - 19 Uhr I NDR Info NewsFair in Kooperation mit der Hamburg Media School

Was tun gegen zunehmende Nachrichtenmüdigkeit? Neue Ansätze im Journalismus - Impulse aus Wissenschaft und Praxis

NDR Hamburg-Lokstedt

Journalistische Fachkonferenz mit Vorträgen und Diskussionspanel

Anmeldung

