IS-Rückkehrerin: Prozess gegen Leonora M. gestartet Stand: 25.01.2022 13:59 Uhr Vor dem Oberlandesgericht Naumburg in Sachsen-Anhalt hat am Dienstag der Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin begonnen. Der Prozess, der im Justizzentrum von Halle verhandelt wird, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Bundesanwaltschaft wirft Leonora M. Beteiligung an der ausländischen terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS), Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontroll- und das Waffengesetz vor. Die aus Sangerhausen stammende Angeklagte soll als Jugendliche im März 2015 über die Türkei nach Syrien gereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Sie soll dort unter anderem ihren Ehemann beim Kauf und Verkauf einer Jesidin als Sklavin unterstützt und auch eigenständig für den IS gearbeitet haben.

Die Bundesregierung holte M. sowie zwei weitere deutsche Frauen und insgesamt zwölf Kinder im Dezember 2020 aus Lagern für gefangene IS-Mitglieder in Nordsyrien zurück nach Deutschland, wo sie direkt am Flughafen verhaftet wurde. Im Januar 2021 wurde die heute 22-Jährige aus der Untersuchungshaft entlassen.

Über die Geschichte von Leonora M. hat NDR Info einen Podcast produziert. Er erzählt den verzweifelten Kampf eines Vaters um seine Tochter, die sich dem IS angeschlossen hat. Vier Jahre lang weiß Maik Messing nicht, ob seine Tochter Leonora überleben wird. Vier Jahre begleiten Reporter des NDR den Vater - während er - der einfache Bäcker aus der Provinz - syrische Schleuser trifft, mit Terroristen verhandelt und gleichzeitig versucht, in Deutschland weiter ein normales Leben zu führen.

