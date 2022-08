Stand: 21.08.2022 16:29 Uhr Habeck schließt längere AKW-Laufzeiten zum Gas-Sparen aus

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat längere Laufzeiten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke zur Einsparung von Gas ausgeschlossen. Mit dem AKW-Weiterbetrieb könne man den Gasverbrauch um maximal zwei Prozent senken, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag bei einem Bürgerdialog am Tag der offenen Tür der Bundesregierung. "Für das wenige, was wir da gewinnen, ist es die falsche Entscheidung." Es gebe zum Gas-Sparen andere Möglichkeiten. Dafür solle der Konsens zum Atom-Ausstieg nicht wieder aufgeschnürt werden, sagte der Grünen-Politiker.

Etwas anderes als die Frage der Laufzeitverlängerung sei die Frage der Stromnetz-Stabilität gerade in Bayern im Winter. "Das könnte unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Problem werden." Auch wenn die Gründe von Bayern etwa wegen des fehlenden Ausbaus der Windenergie oder der Netze zu verantworten seien, müsse die Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Ein Ergebnis der Prüfung im Rahmen des von der Regierung in Auftrag gegebenen Stresstests gebe es aber noch nicht.

Scholz und Habeck beraten mit Kanada über Energie-Lieferungen

Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck wollen mit Kanada über mögliche Lieferungen von Flüssiggas beraten. Beide reisen heute mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Ottawa. Mit dem kanadischen Premier Trudeau besuchen Scholz und Habeck voraussichtlich auch mögliche Orte für Export-Terminals an der Ostküste. Vorgesehen ist außerdem ein Abkommen über umweltfreundlich produzierten Wasserstoff aus Kanada.

Sparkassen: Mehrheit stößt an finanzielle Grenzen

Wegen der hohen Inflation könnte eine Mehrheit der Menschen in Deutschland zunehmend an finanzielle Grenzen stoßen. Zu dieser Einschätzung kommt der Bundesverband der Sparkassen. Verbandspräsident Schleweis sagte der "Welt am Sonntag", er rechne damit, dass perspektivisch bis zu 60 Prozent der Haushalte alle verfügbaren Einkünfte monatlich für die reine Lebenshaltung einsetzen müssen. Vor einem Jahr habe dieser Wert noch bei 15 Prozent gelegen. Vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken heißt es dazu, noch profitierten viele von Ersparnissen, die sich während der Corona-Zeit angesammelt hätten. Nun entziehe die hohe Inflation den Verbrauchern die Kaufkraft.

AUDIO: Wirtschaftsweise Grimm: Mehrwertsteuersenkung auf Gas nicht zielführend (5 Min) Wirtschaftsweise Grimm: Mehrwertsteuersenkung auf Gas nicht zielführend (5 Min)

