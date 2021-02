Stand: 23.02.2021 12:45 Uhr Ein Jahr Corona: Was hat Sie durch diese Zeit gebracht?

Seit gut einem Jahr leben wir jetzt alle mit dem Coronavirus. Mit Angst, Sorgen und Einschränkungen. Eine Zeit, die für uns alle nicht einfach war. Wir möchten daher von Ihnen wissen: Was hat Ihnen durch diese Zeit geholfen? Was hat Ihnen Mut gemacht, was hat abgelenkt und gutgetan? Vielleicht haben Sie die ganze Wohnung renoviert oder einen Origami-Zoo gefaltet? Lernten Sie, Tuba zu spielen oder haben Sie endlich mal die Fotoalben der letzten Jahre bestückt?

Wir suchen Ihre persönlichen Geschichten für eine Sonderfolge unseres Podcasts Coronavirus-Update: Schicken Sie sie uns einfach per Sprachnachricht über die NDR Info App.

Wie verschicke ich eine Sprachnachricht? Wenn Sie uns eine Sprachnachricht schicken wollen, müssen Sie unsere NDR Info App herunterladen, sich anmelden und die Datenschutzerklärung akzeptieren. Gehen Sie im Menü auf der Startseite der NDR Info App ganz unten rechts auf "Mitteilungen". Jetzt befinden Sie sich im Chat und können uns Textnachrichten oder Bilder schicken. Um eine Sprachnachricht abzusenden, klicken Sie auf das Symbol "Mikrofon" unten rechts zum Starten und Beenden der Aufnahme. Jetzt benötigen wir noch Ihre Einverständniserklärung und Sie können im Feld Nachricht "Coronavirus Update" eintragen und Ihre Sprachnachricht abschicken. Die Redaktion wählt die Geschichten aus und veröffentlicht sie im Podcast am 16. März. Das Team von NDR Info freut sich auf Ihre Sprachnachricht!

