Sendung: Infoprogramm | 26.05.2022 | 13:22 Uhr | von Otto, Jens

3 Min | Verfügbar bis 02.06.2022

In Bremen wurde darüber diskutiert, ob wir in einer immer älter werdenden Gesellschaft in Zukunft noch genügend Medizinerinnen und Mediziner haben werden.