Coronavirus-Ticker: Sonderausschuss berät zu Finanzen

Der Live-Ticker von NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk. Zum Nachlesen: alle Ticker-Informationen vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Analyse: Transportieren Meldedaten eine trügerische Sicherheit?

Welches Land öffnet wann seine Schulen wieder?

Ab dem 8. Juni soll der reguläre Betrieb in den Grundschulen in Schleswig-Holstein wieder aufgenommen werden. Das neue Schuljahr soll dann am 10. August für alle Schüler unter möglichst normalen Bedingungen starten. Ein Vergleich zeigt: Bislang ließ Schleswig-Holstein die Schüler relativ zögerlich zurück in die Klassen. In vielen anderen Ländern waren bereits alle Kinder wieder in der Schule - zumindest tageweise. Ein Überblick von Dänemark über die anderen Nordländer bis hin nach Thüringen.

Weitere Informationen Schulöffnungen: Schleswig-Holstein im Länder-Vergleich Lange war an normalen Unterricht nicht zu denken. In Schleswig-Holstein soll nun aber bald wieder regulärer Schulbetrieb stattfinden. Wie handhaben unsere Nachbarländer die Rückkehr in die Schulen? mehr

Neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" mit Christian Drosten

In einer neuen Folge des Podcasts "Coronavirus-Update" gibt Professor Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, Informationen rund um das Coronavirus.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Virologe Christian Drosten informiert Was gibt es Neues in Sachen Coronavirus? Regelmäßig beantwortet Virus-Forscher Christian Drosten in einem Podcast Fragen und erläutert Hintergründe. mehr

Hamburger Corona-Sonderausschuss debattiert über Wirtschaft und Finanzen

Der zur Bewältigung der Corona-Krise eingesetzte Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft debattiert heute über die Themen Wirtschaft und Finanzen.

Weitere Informationen Bürgerschaft debattiert über Konjunkturprogramm Wie kann Hamburg die Corona-Krise gut überwinden? Die Grünen wollen beim Konjunkturprogramm der Bundesregierung auf Klimaschutz setzen, die CDU wirft Rot-Grün vor, zu schnell nach dem Bund zu rufen. mehr

"Live gelesen mit ..." Nini Alaska

Heute ab 16 Uhr liest Nini Alaska aus ihrem Buch "Haiferien" vor. Darin geht es um Marie, die Haie liebt. Jeden Tag malt sie Haie und kennt sich auch richtig gut mit den Tieren aus. Mit ihrem Vater, der Meeresbiologe ist, darf sie in den Maiferien mit einem großen, roten Segelboot in See stechen. Ob sie vielleicht einen Hammerhai entdecken? Aber gibt es in der Ostsee überhaupt Haie?

Weitere Informationen Nini Alaska liest "Haiferien" - live ab 16 Uhr Am Donnerstag ab 16 Uhr liest Nini Alaska aus ihrem Buch "Haiferien" vor - wir streamen live. In dem Buch geht es um Marie, die Haie liebt. Außerdem hier: Alle Lesungen als Video. mehr

SH: Kitas und Schulen bald wieder im Regelbetrieb

Nach den Sommerferien sollen in Schleswig-Holstein Schüler wieder im normalen Klassenverband unterrichtet werden. Auch der Betrieb in den Kitas soll demnächst wieder ohne Gruppenbeschränkung laufen.

Weitere Informationen Corona: So geht es mit Kitas und Schulen weiter Schleswig-Holstein will die Kinderbetreuung und den Schulbetrieb schneller als geplant hochfahren. Unter anderem sollen alle Grundschüler schon am 8. Juni den Unterricht wieder regulär aufnehmen. mehr

Beiträge zur Corona-Krise im NDR Fernsehen von gestern Abend

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern Abend ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie berichtet:

Immer informiert mit dem NDR.de Newsletter

Informationen zu den Folgen der Coronavirus-Krise für Norddeutschland gibt es nicht nur in diesem Live-Ticker von NDR.de, sondern zum Beispiel auch noch in unserem Newsletter. Er wird von montags bis freitags immer nachmittags verschickt.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

100 neue Corona-Fälle am Mittwoch im Norden gemeldet

Am Mittwoch wurden im Norden insgesamt 100 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet: In Niedersachsen 67, in Bremen 25, in Schleswig-Holstein drei, in Hamburg fünf. Mecklenburg-Vorpommern verzeichnete keine Neuinfektion.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Moin! Der Corona-Live-Ticker startet wieder

Einen guten Morgen wünscht die Redaktion von NDR.de. Auch heute berichten wir mit einem Live-Ticker über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland. Sie finden bei uns neben aktuellen Nachrichten Inhalte aus den Hörfunkprogrammen des Norddeutschen Rundfunks sowie des NDR Fernsehens. Mehr Hintergrund-Informationen gibt es auf dieser Karte und den folgenden Seiten: