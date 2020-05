Corona-Ticker: Zahl der Infektionen im Norden rückläufig

Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Norddeutschland ist derzeit rückläufig. Der Live-Ticker bei NDR.de informiert Sie auch heute über die wichtigsten Ereignisse zur Corona-Krise - mit aktuellen Nachrichten, Hintergrund-Infos sowie Beiträgen aus Fernsehen und Hörfunk.

Das Wichtigste in Kürze:



Mecklenburg-Vorpommern hat am Sonnabend den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen registriert

"Im Bemühen, dass bei uns alles ganz schnell wieder so werden soll, wie es war, geht unter, dass wir doch vieles ganz anders machen wollten", befürchtet "HAZ"-Chefredakteur Hendrik Brandt im NDR Info Wochenkommentar. So weit dürfe es nicht kommen.

Heute live: Kulturschaffende sprechen über die Corona-Krise

Heute um 14 Uhr startet ein Internet-Streaming-Projekt, bei dem Kulturschaffende über ihre Lage und Lösungen in der Corona-Krise sprechen: der "Corona-Stream" der UNESCO City of Music (UCOM) Hannover. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können per Live-Chat Fragen stellen und kommentieren.

Sonnabend erneut keine neuen Fälle in MV, insgesamt 102 im Norden

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich gestern die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus am dritten Tag nacheinander nicht weiter erhöht. Die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen bei 47 und damit bundesweit am niedrigsten. Hamburg und Bremen meldeten gestern je drei Neuinfektionen, Schleswig-Holstein 23 und Niedersachsen 73. Im niedersächsischen Landkreis Leer hatte es mehrere Corona-Infektionen mutmaßlich nach einer Feier in einem Restaurant gegeben.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über den Verlauf der Pandemie in den norddeutschen Bundesländern anhand der Zahlen der diagnostizierten Neuinfektionen. Allerdings sind die jeweils neuen Zahlen nicht komplett. Die Behörden melden immer noch neue Fälle nach. Das lässt sich auch am Verlauf der Säulen erkennen: An Wochenenden werden weniger Fälle bekannt, zu Wochenbeginn gibt es einen höheren Ausschlag wegen der Nachmeldungen, die am Sonnabend und Sonntag liegen blieben.

Corona-Beiträge aus den gestrigen Landesmagazinen

Die Regionalmagazine des NDR Fernsehens haben auch gestern Abend in vielen Einzelbeiträgen über die Auswirkungen der Corona-Krise berichtet. Hier eine Auswahl:

Guten Morgen zum Corona-Ticker!

Auch heute berichtet NDR.de mit einem Live-Ticker ausführlich über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in und für Norddeutschland.